× Hotelzimmer: Was Sie mitnehmen dürfen und was als Diebstahl gilt

Trinkgeld im Urlaub: Diese Regeln sind im Ausland zu beachten In den meisten Ländern in Europa gehört es sich, fünf bis zehn Prozent auf die Restaurant-Rechnung draufzuschlagen. In einigen wird Trinkgeld aber nicht erwartet. Um Fettnäpfchen zu umgehen, sollte man die folgenden Regeln kennen.