Überwacht im Urlaub? Mit diesen Tipps finden Sie versteckte Kameras

In der Ferienwohnung oder im Hotelzimmer gefilmt und überwacht zu werden ist für viele eine Horror-Vorstellung. Fälle von versteckten Kameras in der Urlaubsbleibe gibt es jedoch immer wieder, selbst im Badezimmer! Deshalb verraten wir drei Methoden, wie Sie Spionage-Kameras aufspüren können.

Im Urlaub wollen wir abschalten, entspannen und eine schöne Zeit mit unseren Liebsten verbringen. Dazu gehört auch, dass wir uns in der Ferienunterkunft - egal ob in einer eigenen Wohnung oder einem Hotelzimmer - wohlfühlen. Doch leider ist es schon öfter vorgekommen, dass in Ferienwohnungen und sogar in Hotelzimmern Spionage-Kameras gefunden worden sind. Bei einem unguten Gefühl ist es daher ratsam, zu checken, ob vielleicht jemand ungefragt in unsere Privatsphäre eindringen möchte.

Wie man versteckte Kameras in der Ferienwohnung oder im Hotel erkennen kann

1. Das WLAN scannen

Mit speziellen "Netzwerk-Scanner"-Apps kann man schnell überprüfen, welche Geräte mit dem WLAN verbunden sind. In Hotels kann die Liste schon etwas länger ausfallen, in Ferienwohnungen oder -häusern sollte die Liste allerdings überschaubar sein. Manche Apps haben mittlerweile sogar eine spezielle Warnfunktion für IP-Kameras. So kann man entdecken, ob Kameras das Videomaterial in Echtzeit über WLAN oder einen Computer senden.

2. Verdächtige Geräte untersuchen

Nicht alle Kameras funktionieren mit WLAN-Verbindung. Daher ist es sinnvoll, verdächtige Geräte mit dem bloßen Augen genauer zu untersuchen. Offline-Kameras verstecken sich manchmal in anderen Gegenständen wie Wanduhren, Rauchmeldern, Lampen oder Bildern. Besonders vorsichtig sollte man in Schlafzimmern, Ankleideräumen oder Bädern checken, beziehungsweise überall dort, wo Sie private Dinge tun würden.

3. Smartphones nutzen

Spionage-Kameras haben manchmal ein kleines Infrarot-Lämpchen, das mit bloßen Auge kaum zu erkennen ist. Die Handykamera hingegen kann das Lämpchen erkennen. Dafür sollten Sie den Raum etwas abdunkeln und durch die Handykamera verdächtige Stellen analysieren. Taucht ein kleines Licht auf, gehen Sie näher heran und überprüfen dieses.

Versteckte Kamera entdeckt - was jetzt?

Falls Sie tatsächlich eine Spionage-Kamera entdecken, ist es ratsam, Beweisfotos davon zu machen und im Anschluss die Polizei darüber zu informieren. In jedem Fall ist es ratsam, danach sofort die Unterkunft zu wechseln.