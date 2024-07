× Bitte vermeiden! Die häufigsten Flugzeug-Fehler

Der Urlaub ist geplant, das Ticket ist gebucht, die Koffer sind gepackt – ab in den Flieger! Doch vor dem Flug und über den Wolken lauern Tücken, die Ihre Urlaubslaune schnell trüben können.

Fliegen ist keine Wissenschaft, zumindest nicht als Passagier. Hinsetzen, anschnallen und sich die Zeit vertreiben, bis man am Ziel gelandet ist. Doch erstaunlich viele Fluggäste begehen im Flugzeug grobe Fehler. Welche das sind, und warum sie entsprechende Verhaltensweisen besser meiden sollten, verraten wir hier.

© Getty Images ×

Fehler 1: Barfuß durchs Flugzeug gehen

Viele Passagiere laufen auf Socken oder sogar barfuß durch die Kabine oder zu den Waschräumen. Doch hier kann man sich schnell Keime und Infektionen einfangen. Der Boden sei extrem schmutzig und wird nicht oft gereinigt. Daher wird empfohlen, die Straßenschuhe im Flugzeug anzubehalten und diese zu Hause vor der Wohnungstür zu lassen. Zudem kann Barfußlaufen ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Fehler 2: Service-Rufknopf zur falschen Zeit betätigen

Der Service-Rufknopf sollte nur in Notfällen oder bei dringenden Bedürfnissen betätigt werden. Vor allem in der Economy-Class wird dies oft nicht beachtet, was zusätzlichen Stress für die Crew bedeutet, da jeder Ruf verifiziert werden muss. Besonders ungünstig ist es, den Knopf während des Rollens, Starts oder der Landung zu drücken, da das Kabinenpersonal dann angeschnallt sein sollte, um Unfälle zu vermeiden.

Fehler 3: Flugbegleiter ignorieren

Egal ob man gerade einen spannenden Podcast hört, Film sieht oder in ein Gespräch mit dem Sitznachbar vertieft ist: Die Flugbegleiter sollten nie ignoriert werden, wenn sie probieren, mit Passagieren Kontakt aufzunehmen. Die Ignoranz ist nicht nur respektlos gegenüber den Servicekräften, sondern kann auch das Sicherheitsrisiko erhöhen, falls wichtige Informationen mitgeteilt werden müssen.

Fehler 4: Krank fliegen

Ein häufiger Fehler unter Passagieren ist es, krank zu fliegen. Neben der Gefahr, andere anzustecken, können sich Beschwerden wie ein kleiner Schnupfen oder ein Halskratzen während des Fluges verschlimmern und zu starken Ohrenschmerzen führen, schlimmstenfalls kann das Trommelfell platzen. Auch bei Magenschmerzen und anderen Beschwerden sollten Passagiere auf Flüge verzichten, da Notlandungen nicht immer möglich sind und das Risiko für alle erhöhen.

Fehler 5: Betrunken fliegen

Passagiere, die betrunken zum Flug erscheinen, werden oft des Flugzeugs verwiesen. Dies kann zu unangenehmen Situationen führen und ein Sicherheitsrisiko für andere Passagiere darstellen.

Fehler 6: Haarspray oder Deo im Waschraum verwenden

Das Auffrischen von Make-up ist erlaubt, aber Parfüms, Deo- oder Haarsprays sollten im Koffer bleiben. Die versprühten Aerosole könnten Rauchmelder auslösen und die Crew in Alarmbereitschaft versetzen, was zu unnötigen Verzögerungen und Unruhe an Bord führen kann.