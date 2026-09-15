Europas 50 schönste Geheimtipps: An diesen Orten machen Sie alleine Urlaub

Traumstrände statt Touristenmassen, kleine Bergdörfer statt überfüllter Hotspots: Ein neues Ranking zeigt 50 europäische Reiseziele, die noch als echte Geheimtipps gelten. Das Besondere: Ob Badeurlaub, Wandern, Kulinarik, Romantik oder Insel-Auszeit – hier findet wirklich jeder sein perfektes Reiseziel. Auch ein besonderer Geheimtipp in Österreich ist vertreten.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Santorini, Mallorca, die Amalfiküste oder Dubrovnik sind wunderschön – im Sommer allerdings längst kein Geheimtipp mehr. Wer seinen nächsten Europa-Urlaub lieber fernab der größten Touristenströme verbringen möchte, sollte deshalb einen Blick auf den neuen Geheimtipp-Index 2026 von HomeToGo werfen.

Die Such- und Buchungsplattform für Ferienunterkünfte hat dafür 50 Orte in ganz Europa ausgewählt, die in diesem Sommer nicht zu den 5.000 meistgesuchten Reisezielen gehören. Destinationen, die bereits im vergangenen Jahr im Ranking vertreten waren, wurden ebenfalls ausgeschlossen.

Das Ergebnis ist eine überraschend abwechslungsreiche Liste: versteckte Strände am Schwarzen Meer, romantische Dörfer in Frankreich, wilde Inseln im Atlantik, alpine Täler und historische Kleinstädte. Und genau das macht das Ranking so spannend: Für praktisch jeden Urlaubstyp ist etwas dabei.

So wurden Europas Geheimtipps bewertet Maximal konnten die Reiseziele 70 Punkte erreichen. Bewertet wurden insgesamt zehn Faktoren – darunter die Preise für Unterkünfte, eine möglichst geringe touristische Nachfrage, die Erreichbarkeit, steigendes Suchinteresse, angenehme Sommertemperaturen, Wandermöglichkeiten, Landschaft und Fotogenität sowie das gastronomische Angebot und dessen Bewertungen. Ganz oben landet 2026 ein Ort, den viele für ihren nächsten Badeurlaub vermutlich noch gar nicht auf dem Radar haben.

Platz 1: Sozopol, Bulgarien – für Strandfans und Preisbewusste

Sozopol © Getty Images

Sozopol an der bulgarischen Schwarzmeerküste sichert sich mit 57,74 von 70 Punkten den ersten Platz. Die historische Küstenstadt verbindet kleine Strände mit einer charmanten Altstadt voller traditioneller Holzhäuser, Restaurants und Meerblick.

Besonders attraktiv ist Sozopol für alle, die einen klassischen Sommerurlaub am Wasser suchen, aber nicht die Preise bekannter Mittelmeer-Hotspots bezahlen möchten. Der Medianpreis für Unterkünfte liegt laut Ranking bei knapp unter 45 Euro pro Person und Nacht.

Platz 2: Beddgelert, Wales – für Naturfans

Beddgelert © Getty Images

Wer Meer und Sonnenliegen lieber gegen dramatische Berglandschaften tauscht, findet auf Platz zwei einen völlig anderen Urlaub. Beddgelert liegt mitten im Eryri-Nationalpark, besser bekannt als Snowdonia, und ist Ausgangspunkt für Wanderungen durch eine der spektakulärsten Landschaften von Wales.

Natursteinhäuser, kleine Gassen und die historische Welsh Highland Railway verleihen dem Ort zusätzlich britischen Bilderbuchcharme. Perfekt für alle, die im Urlaub vor allem Ruhe, Natur und Bewegung suchen.

Platz 3: Vogüé, Frankreich – für Romantiker

Vogüé © Getty Images/iStockphoto

Frankreich ohne Côte d'Azur und Paris? Vogüé in der Ardèche zeigt, wie schön das sein kann. Das kleine Dorf liegt zwischen imposanten Kalksteinfelsen und dem Fluss Ardèche.

Eine historische Burg, enge Kopfsteinpflastergassen und alte Steinhäuser machen Vogüé zu einem besonders romantischen Reiseziel. Ideal für Paare, Roadtrips durch Südfrankreich oder alle, die französisches Lebensgefühl abseits der bekanntesten Orte erleben möchten.

Platz 4: Bacharach, Deutschland – für Weinliebhaber

Bacharach © Getty Images/iStockphoto

Fast wie aus einem Märchen wirkt Bacharach am Rhein. Fachwerkhäuser, mittelalterliche Gassen und Weinberge bestimmen das Bild der kleinen Stadt.

Besonders Genussurlauber kommen hier auf ihre Kosten: Die Region gehört zu den traditionsreichen Weingegenden Deutschlands. Spaziergänge entlang des Rheins, Weinverkostungen und Ausflüge zu Burgen lassen sich hier wunderbar kombinieren.

Platz 5: Potes, Spanien – für Wanderer und Genießer

Potes © Getty Images

Wer bei Spanien automatisch an Mallorca, Barcelona oder die Costa del Sol denkt, dürfte von Potes überrascht sein. Das mittelalterliche Städtchen liegt im grünen Liébana-Tal im Norden Spaniens und wird von den beeindruckenden Gipfeln der Picos de Europa eingerahmt.

Damit ist Potes ideal für Aktivurlauber. Nach Wanderungen durch die Berge warten kleine Restaurants, historische Gassen und die deftige Küche der Region – eine perfekte Mischung aus Natur und Genuss.

Österreich schafft es ebenfalls ins Ranking

Mauterndorf © Getty Images/iStockphoto

Auch für alle, die gar nicht weit reisen möchten, gibt es einen Geheimtipp: Mauterndorf im Salzburger Lungau landet auf Platz 18. Der historische Ort mit seiner markanten Burg ist von Bergen umgeben und eignet sich damit besonders für Wanderer, Naturfans und einen entspannten Urlaub in den Alpen.

Überhaupt zeigt die gesamte Top 50, wie unterschiedlich ein Geheimtipp aussehen kann. Griechenland ist mit Inseln wie Kalymnos, Ikaria und Kythera vertreten, Portugal bietet von kleinen Küstendörfern bis zu den Azoren mehrere Alternativen, während Skandinavien mit abgelegenen Inseln und Hafenstädtchen punktet.

Die 50 besten Geheimtipps Europas 2026

Sozopol, Bulgarien Beddgelert, Wales Vogüé, Frankreich Bacharach, Deutschland Potes, Spanien Vianden, Luxemburg Dinant, Belgien Saaremaa, Estland Bohinjer See, Slowenien Chiavenna, Italien Kalymnos, Griechenland Perast, Montenegro Hřensko, Tschechien Goms, Schweiz Ikaria, Griechenland Theth, Albanien Fisterra, Spanien Mauterndorf, Österreich Baztan, Spanien Amarante, Portugal Maggia, Schweiz Cacela Velha, Portugal Lungern, Schweiz Kythera, Griechenland Grimentz, Schweiz Staithes, England Valun, Kroatien Insel Faial, Portugal Moustiers-Sainte-Marie, Frankreich Nida, Litauen Tihany, Ungarn Gavarnie, Frankreich Savonlinna, Finnland Marstrand, Schweden Carrapateira, Portugal Ærøskøbing, Dänemark Hindeloopen, Niederlande Bømlo, Norwegen Splitska, Kroatien Elizondo, Spanien Marettimo, Italien Achill-Insel, Irland Sauris, Italien Île-de-Bréhat, Frankreich San Pantaleo, Italien Ushant, Frankreich Lago di Tenno, Italien Ullapool, Schottland Kinsale, Irland Mývatn, Island

Das Ranking zeigt vor allem eines: Wer Europas bekannteste Ferienorte links liegen lässt, muss keineswegs auf einen spektakulären Urlaub verzichten. Badefans finden einsame Inseln und kleine Küstenorte, Wanderer alpine Täler und Nationalparks, Genießer historische Weinorte und Feinschmecker-Destinationen.

Manchmal wartet der schönste Urlaubsort eben nicht dort, wo ihn bereits alle suchen.