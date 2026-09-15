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Europas 50 schönste Geheimtipps: An diesen Orten machen Sie alleine Urlaub

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© Getty Images/iStockphoto
Traumstrände statt Touristenmassen, kleine Bergdörfer statt überfüllter Hotspots: Ein neues Ranking zeigt 50 europäische Reiseziele, die noch als echte Geheimtipps gelten. Das Besondere: Ob Badeurlaub, Wandern, Kulinarik, Romantik oder Insel-Auszeit – hier findet wirklich jeder sein perfektes Reiseziel. Auch ein besonderer Geheimtipp in Österreich ist vertreten.
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Santorini, Mallorca, die Amalfiküste oder Dubrovnik sind wunderschön – im Sommer allerdings längst kein Geheimtipp mehr. Wer seinen nächsten Europa-Urlaub lieber fernab der größten Touristenströme verbringen möchte, sollte deshalb einen Blick auf den neuen Geheimtipp-Index 2026 von HomeToGo werfen.

Die Such- und Buchungsplattform für Ferienunterkünfte hat dafür 50 Orte in ganz Europa ausgewählt, die in diesem Sommer nicht zu den 5.000 meistgesuchten Reisezielen gehören. Destinationen, die bereits im vergangenen Jahr im Ranking vertreten waren, wurden ebenfalls ausgeschlossen.

Das Ergebnis ist eine überraschend abwechslungsreiche Liste: versteckte Strände am Schwarzen Meer, romantische Dörfer in Frankreich, wilde Inseln im Atlantik, alpine Täler und historische Kleinstädte. Und genau das macht das Ranking so spannend: Für praktisch jeden Urlaubstyp ist etwas dabei.

So wurden Europas Geheimtipps bewertet
Maximal konnten die Reiseziele 70 Punkte erreichen. Bewertet wurden insgesamt zehn Faktoren – darunter die Preise für Unterkünfte, eine möglichst geringe touristische Nachfrage, die Erreichbarkeit, steigendes Suchinteresse, angenehme Sommertemperaturen, Wandermöglichkeiten, Landschaft und Fotogenität sowie das gastronomische Angebot und dessen Bewertungen.
Ganz oben landet 2026 ein Ort, den viele für ihren nächsten Badeurlaub vermutlich noch gar nicht auf dem Radar haben.

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Platz 1: Sozopol, Bulgarien – für Strandfans und Preisbewusste

Sozopol © Getty Images

Sozopol an der bulgarischen Schwarzmeerküste sichert sich mit 57,74 von 70 Punkten den ersten Platz. Die historische Küstenstadt verbindet kleine Strände mit einer charmanten Altstadt voller traditioneller Holzhäuser, Restaurants und Meerblick.

Besonders attraktiv ist Sozopol für alle, die einen klassischen Sommerurlaub am Wasser suchen, aber nicht die Preise bekannter Mittelmeer-Hotspots bezahlen möchten. Der Medianpreis für Unterkünfte liegt laut Ranking bei knapp unter 45 Euro pro Person und Nacht.

Platz 2: Beddgelert, Wales – für Naturfans

Beddgelert © Getty Images

Wer Meer und Sonnenliegen lieber gegen dramatische Berglandschaften tauscht, findet auf Platz zwei einen völlig anderen Urlaub. Beddgelert liegt mitten im Eryri-Nationalpark, besser bekannt als Snowdonia, und ist Ausgangspunkt für Wanderungen durch eine der spektakulärsten Landschaften von Wales.

Natursteinhäuser, kleine Gassen und die historische Welsh Highland Railway verleihen dem Ort zusätzlich britischen Bilderbuchcharme. Perfekt für alle, die im Urlaub vor allem Ruhe, Natur und Bewegung suchen.

Platz 3: Vogüé, Frankreich – für Romantiker

Vogüé © Getty Images/iStockphoto

Frankreich ohne Côte d'Azur und Paris? Vogüé in der Ardèche zeigt, wie schön das sein kann. Das kleine Dorf liegt zwischen imposanten Kalksteinfelsen und dem Fluss Ardèche.

Eine historische Burg, enge Kopfsteinpflastergassen und alte Steinhäuser machen Vogüé zu einem besonders romantischen Reiseziel. Ideal für Paare, Roadtrips durch Südfrankreich oder alle, die französisches Lebensgefühl abseits der bekanntesten Orte erleben möchten.

Platz 4: Bacharach, Deutschland – für Weinliebhaber

Bacharach © Getty Images/iStockphoto

Fast wie aus einem Märchen wirkt Bacharach am Rhein. Fachwerkhäuser, mittelalterliche Gassen und Weinberge bestimmen das Bild der kleinen Stadt.

Besonders Genussurlauber kommen hier auf ihre Kosten: Die Region gehört zu den traditionsreichen Weingegenden Deutschlands. Spaziergänge entlang des Rheins, Weinverkostungen und Ausflüge zu Burgen lassen sich hier wunderbar kombinieren.

Platz 5: Potes, Spanien – für Wanderer und Genießer

Potes © Getty Images

Wer bei Spanien automatisch an Mallorca, Barcelona oder die Costa del Sol denkt, dürfte von Potes überrascht sein. Das mittelalterliche Städtchen liegt im grünen Liébana-Tal im Norden Spaniens und wird von den beeindruckenden Gipfeln der Picos de Europa eingerahmt.

Damit ist Potes ideal für Aktivurlauber. Nach Wanderungen durch die Berge warten kleine Restaurants, historische Gassen und die deftige Küche der Region – eine perfekte Mischung aus Natur und Genuss.

Österreich schafft es ebenfalls ins Ranking

Mauterndorf © Getty Images/iStockphoto

Auch für alle, die gar nicht weit reisen möchten, gibt es einen Geheimtipp: Mauterndorf im Salzburger Lungau landet auf Platz 18. Der historische Ort mit seiner markanten Burg ist von Bergen umgeben und eignet sich damit besonders für Wanderer, Naturfans und einen entspannten Urlaub in den Alpen.

Überhaupt zeigt die gesamte Top 50, wie unterschiedlich ein Geheimtipp aussehen kann. Griechenland ist mit Inseln wie Kalymnos, Ikaria und Kythera vertreten, Portugal bietet von kleinen Küstendörfern bis zu den Azoren mehrere Alternativen, während Skandinavien mit abgelegenen Inseln und Hafenstädtchen punktet.

Die 50 besten Geheimtipps Europas 2026

  1. Sozopol, Bulgarien
  2. Beddgelert, Wales
  3. Vogüé, Frankreich
  4. Bacharach, Deutschland
  5. Potes, Spanien
  6. Vianden, Luxemburg
  7. Dinant, Belgien
  8. Saaremaa, Estland
  9. Bohinjer See, Slowenien
  10. Chiavenna, Italien
  11. Kalymnos, Griechenland
  12. Perast, Montenegro
  13. Hřensko, Tschechien
  14. Goms, Schweiz
  15. Ikaria, Griechenland
  16. Theth, Albanien
  17. Fisterra, Spanien
  18. Mauterndorf, Österreich
  19. Baztan, Spanien
  20. Amarante, Portugal
  21. Maggia, Schweiz
  22. Cacela Velha, Portugal
  23. Lungern, Schweiz
  24. Kythera, Griechenland
  25. Grimentz, Schweiz
  26. Staithes, England
  27. Valun, Kroatien
  28. Insel Faial, Portugal
  29. Moustiers-Sainte-Marie, Frankreich
  30. Nida, Litauen
  31. Tihany, Ungarn
  32. Gavarnie, Frankreich
  33. Savonlinna, Finnland
  34. Marstrand, Schweden
  35. Carrapateira, Portugal
  36. Ærøskøbing, Dänemark
  37. Hindeloopen, Niederlande
  38. Bømlo, Norwegen
  39. Splitska, Kroatien
  40. Elizondo, Spanien
  41. Marettimo, Italien
  42. Achill-Insel, Irland
  43. Sauris, Italien
  44. Île-de-Bréhat, Frankreich
  45. San Pantaleo, Italien
  46. Ushant, Frankreich
  47. Lago di Tenno, Italien
  48. Ullapool, Schottland
  49. Kinsale, Irland
  50. Mývatn, Island

Das Ranking zeigt vor allem eines: Wer Europas bekannteste Ferienorte links liegen lässt, muss keineswegs auf einen spektakulären Urlaub verzichten. Badefans finden einsame Inseln und kleine Küstenorte, Wanderer alpine Täler und Nationalparks, Genießer historische Weinorte und Feinschmecker-Destinationen.

Manchmal wartet der schönste Urlaubsort eben nicht dort, wo ihn bereits alle suchen.

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