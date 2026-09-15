Für jeden Urlaubstyp
Europas 50 schönste Geheimtipps: An diesen Orten machen Sie alleine Urlaub
Santorini, Mallorca, die Amalfiküste oder Dubrovnik sind wunderschön – im Sommer allerdings längst kein Geheimtipp mehr. Wer seinen nächsten Europa-Urlaub lieber fernab der größten Touristenströme verbringen möchte, sollte deshalb einen Blick auf den neuen Geheimtipp-Index 2026 von HomeToGo werfen.
Die Such- und Buchungsplattform für Ferienunterkünfte hat dafür 50 Orte in ganz Europa ausgewählt, die in diesem Sommer nicht zu den 5.000 meistgesuchten Reisezielen gehören. Destinationen, die bereits im vergangenen Jahr im Ranking vertreten waren, wurden ebenfalls ausgeschlossen.
Das Ergebnis ist eine überraschend abwechslungsreiche Liste: versteckte Strände am Schwarzen Meer, romantische Dörfer in Frankreich, wilde Inseln im Atlantik, alpine Täler und historische Kleinstädte. Und genau das macht das Ranking so spannend: Für praktisch jeden Urlaubstyp ist etwas dabei.
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Platz 1: Sozopol, Bulgarien – für Strandfans und Preisbewusste
Sozopol an der bulgarischen Schwarzmeerküste sichert sich mit 57,74 von 70 Punkten den ersten Platz. Die historische Küstenstadt verbindet kleine Strände mit einer charmanten Altstadt voller traditioneller Holzhäuser, Restaurants und Meerblick.
Besonders attraktiv ist Sozopol für alle, die einen klassischen Sommerurlaub am Wasser suchen, aber nicht die Preise bekannter Mittelmeer-Hotspots bezahlen möchten. Der Medianpreis für Unterkünfte liegt laut Ranking bei knapp unter 45 Euro pro Person und Nacht.
Platz 2: Beddgelert, Wales – für Naturfans
Wer Meer und Sonnenliegen lieber gegen dramatische Berglandschaften tauscht, findet auf Platz zwei einen völlig anderen Urlaub. Beddgelert liegt mitten im Eryri-Nationalpark, besser bekannt als Snowdonia, und ist Ausgangspunkt für Wanderungen durch eine der spektakulärsten Landschaften von Wales.
Natursteinhäuser, kleine Gassen und die historische Welsh Highland Railway verleihen dem Ort zusätzlich britischen Bilderbuchcharme. Perfekt für alle, die im Urlaub vor allem Ruhe, Natur und Bewegung suchen.
Platz 3: Vogüé, Frankreich – für Romantiker
Frankreich ohne Côte d'Azur und Paris? Vogüé in der Ardèche zeigt, wie schön das sein kann. Das kleine Dorf liegt zwischen imposanten Kalksteinfelsen und dem Fluss Ardèche.
Eine historische Burg, enge Kopfsteinpflastergassen und alte Steinhäuser machen Vogüé zu einem besonders romantischen Reiseziel. Ideal für Paare, Roadtrips durch Südfrankreich oder alle, die französisches Lebensgefühl abseits der bekanntesten Orte erleben möchten.
Platz 4: Bacharach, Deutschland – für Weinliebhaber
Fast wie aus einem Märchen wirkt Bacharach am Rhein. Fachwerkhäuser, mittelalterliche Gassen und Weinberge bestimmen das Bild der kleinen Stadt.
Besonders Genussurlauber kommen hier auf ihre Kosten: Die Region gehört zu den traditionsreichen Weingegenden Deutschlands. Spaziergänge entlang des Rheins, Weinverkostungen und Ausflüge zu Burgen lassen sich hier wunderbar kombinieren.
Platz 5: Potes, Spanien – für Wanderer und Genießer
Wer bei Spanien automatisch an Mallorca, Barcelona oder die Costa del Sol denkt, dürfte von Potes überrascht sein. Das mittelalterliche Städtchen liegt im grünen Liébana-Tal im Norden Spaniens und wird von den beeindruckenden Gipfeln der Picos de Europa eingerahmt.
Damit ist Potes ideal für Aktivurlauber. Nach Wanderungen durch die Berge warten kleine Restaurants, historische Gassen und die deftige Küche der Region – eine perfekte Mischung aus Natur und Genuss.
Österreich schafft es ebenfalls ins Ranking
Auch für alle, die gar nicht weit reisen möchten, gibt es einen Geheimtipp: Mauterndorf im Salzburger Lungau landet auf Platz 18. Der historische Ort mit seiner markanten Burg ist von Bergen umgeben und eignet sich damit besonders für Wanderer, Naturfans und einen entspannten Urlaub in den Alpen.
Überhaupt zeigt die gesamte Top 50, wie unterschiedlich ein Geheimtipp aussehen kann. Griechenland ist mit Inseln wie Kalymnos, Ikaria und Kythera vertreten, Portugal bietet von kleinen Küstendörfern bis zu den Azoren mehrere Alternativen, während Skandinavien mit abgelegenen Inseln und Hafenstädtchen punktet.
Die 50 besten Geheimtipps Europas 2026
- Sozopol, Bulgarien
- Beddgelert, Wales
- Vogüé, Frankreich
- Bacharach, Deutschland
- Potes, Spanien
- Vianden, Luxemburg
- Dinant, Belgien
- Saaremaa, Estland
- Bohinjer See, Slowenien
- Chiavenna, Italien
- Kalymnos, Griechenland
- Perast, Montenegro
- Hřensko, Tschechien
- Goms, Schweiz
- Ikaria, Griechenland
- Theth, Albanien
- Fisterra, Spanien
- Mauterndorf, Österreich
- Baztan, Spanien
- Amarante, Portugal
- Maggia, Schweiz
- Cacela Velha, Portugal
- Lungern, Schweiz
- Kythera, Griechenland
- Grimentz, Schweiz
- Staithes, England
- Valun, Kroatien
- Insel Faial, Portugal
- Moustiers-Sainte-Marie, Frankreich
- Nida, Litauen
- Tihany, Ungarn
- Gavarnie, Frankreich
- Savonlinna, Finnland
- Marstrand, Schweden
- Carrapateira, Portugal
- Ærøskøbing, Dänemark
- Hindeloopen, Niederlande
- Bømlo, Norwegen
- Splitska, Kroatien
- Elizondo, Spanien
- Marettimo, Italien
- Achill-Insel, Irland
- Sauris, Italien
- Île-de-Bréhat, Frankreich
- San Pantaleo, Italien
- Ushant, Frankreich
- Lago di Tenno, Italien
- Ullapool, Schottland
- Kinsale, Irland
- Mývatn, Island
Das Ranking zeigt vor allem eines: Wer Europas bekannteste Ferienorte links liegen lässt, muss keineswegs auf einen spektakulären Urlaub verzichten. Badefans finden einsame Inseln und kleine Küstenorte, Wanderer alpine Täler und Nationalparks, Genießer historische Weinorte und Feinschmecker-Destinationen.
Manchmal wartet der schönste Urlaubsort eben nicht dort, wo ihn bereits alle suchen.
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