Tropen statt Winter: Diese Fernreiseziele sind überraschend günstig

Diese Fernreiseziele bieten in den kommenden Monaten Sonne, Wärme und erstaunlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und bei einigen lässt sich ordentlich sparen.

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Wenn es in Österreich langsam kalt, grau und ungemütlich wird, wächst die Lust auf eine Fernreise. Das Problem: Schon der Flug kann ordentlich ins Reisebudget schlagen. Wer dann noch ein teures Hotel und Restaurants dazurechnet, landet schnell bei einer ziemlich hohen Rechnung.

Es gibt aber Reiseziele, bei denen die Kosten vor Ort vergleichsweise niedrig bleiben. Gerade in Südostasien bekommt man auch 2026 noch viel Urlaub fürs Geld. Thailand, Vietnam, Bali und Malaysia zählen weiterhin zu den preiswerten Fernreisezielen.

Thailand: Strand, Streetfood und viel Urlaub fürs Geld

Luftaufnahme von Railay Beach und Hat Tham Phra Nang mit türkisblauem Meer in Krabi, Thailand. © Getty Images

Thailand ist natürlich längst kein Geheimtipp mehr, beim Preis-Leistungs-Verhältnis bleibt das Land aber schwer zu schlagen. Vor allem Essen, einfache bis mittlere Unterkünfte und lokale Transportmittel können vergleichsweise günstig sein.

Für den Herbst und Winter kommt noch ein weiterer Vorteil dazu: Das Wetter passt in vielen Regionen besonders gut. Die Tourism Authority of Thailand bezeichnet den November als Beginn der kühleren Jahreszeit. Im Dezember befindet sich das Land mitten in dieser Saison, während die südlichen Küsten weiterhin beliebte Reiseziele sind. Wer es klassisch möchte, kann nach Phuket oder Krabi fliegen. Für einen günstigeren und weniger überlaufenen Urlaub lohnt sich aber ein Blick auf kleinere Inseln und Orte.

Vietnam: Wahrscheinlich einer der besten Deals

Traditionelle Dschunkenboote mit roten Segeln fahren in der malerischen Ha Long Bucht in Vietnam. © Getty Images

Vietnam ist für Sparfüchse besonders interessant. Unterkünfte, Essen und viele Transportmöglichkeiten sind vergleichsweise günstig, gleichzeitig bietet das Land von Großstädten über Reisfelder bis zu tropischen Inseln fast alles.

Auch beim Wetter lässt sich die Reisezeit gezielt auswählen. In Nordvietnam gelten September bis November als angenehme Monate, in Hanoi liegen die Temperaturen dann laut der offiziellen Tourismusseite um etwa 25 Grad. Im Süden ist es dagegen von Dezember bis April überwiegend heiß und sonnig. Für Phú Quốc werden Oktober bis Juni als klare und sonnige Monate angegeben. Wer also im November reist, kann beispielsweise Hanoi und die Halong-Bucht kombinieren. Im Dezember oder Jänner ist der Süden besonders interessant.

Bali: Teuer hin, günstig unterwegs

Pura Ulun Danu Bratan. Hindu temple on Bratan lake landscape. One of famous tourist attraction in Bali. Indonesia © Getty Images

Bei Bali ist der Flug natürlich der Elefant im Raum. Ist man einmal angekommen, sieht die Rechnung aber anders aus. Unterkünfte gibt es von einfachen Gästehäusern bis zu luxuriösen Villen in praktisch jeder Preisklasse. Dazu kommen günstiges Essen, Roller- beziehungsweise Fahrdienste und zahlreiche Aktivitäten, die nicht viel kosten.

Aktuelle Reiseangebote zeigen außerdem, dass Bali weiterhin vergleichsweise günstige Übernachtungsmöglichkeiten bietet. Wer nicht ausschließlich in den bekannten Hotspots wohnt, kann das Budget zusätzlich drücken. Statt nur Seminyak oder Canggu lohnt sich zum Beispiel ein Blick auf ruhigere Regionen.

Sri Lanka: Rundreise und Strand in einem

Sri Lanka © Getty Images/Image Source

Sri Lanka ist besonders spannend, wenn Sie nicht einfach zwei Wochen am Pool verbringen möchten. Das Land verbindet Strände, Nationalparks, Teeplantagen, Tempel und Berge und viele dieser Erlebnisse sind vergleichsweise günstig.

Auch die Reisezeit passt grundsätzlich: Sri Lankas offizielle Tourismusseite nennt November bis April als beste Zeit für Sonne und Meer an der Südwestküste. Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass Oktober und November durch die zweite Übergangs-Monsunzeit wechselhafter sein können. Das macht vor allem Dezember bis Februar attraktiv, wenn Sie einen klassischen Strandurlaub planen.

Malaysia: Unterschätzter Preis-Leistungs-Sieger

Panoramic Kuala Lumpur cityscape reflects on lake from Titiwangsa park in Malaysia © Getty Images

Malaysia wird bei Fernreisen oft übersehen, obwohl das Land eine ziemlich gute Kombination aus Infrastruktur, Natur und Kosten bietet. Kuala Lumpur eignet sich perfekt für ein paar günstige Citytage, anschließend geht es weiter an die Küste oder auf eine Insel. Essen ist vor allem in den zahlreichen Hawker-Centern und Food Courts vergleichsweise günstig, gleichzeitig ist die touristische Infrastruktur sehr gut. Das macht Malaysia interessant für alle, die Südostasien mögen, aber einmal etwas anderes als Thailand oder Bali ausprobieren möchten.

Kambodscha: Noch mehr Fernreise für wenig Geld

The exterior view of Angkor Wat. © Getty Images

Wer wirklich auf das Budget achten möchte, sollte auch Kambodscha auf dem Schirm haben. Das Land gehört zu den günstigeren Ländern Südostasiens und lässt sich hervorragend mit Thailand oder Vietnam verbinden. Aktuelle Budget-Reisevergleiche führen Kambodscha sogar unter den günstigsten Reiseländern der Region. Das bekannteste Highlight ist natürlich Angkor Wat. Danach können Sie weiter Richtung Küste reisen oder einige Tage in kleineren Orten verbringen.

Wo spart man wirklich?

Der größte Fehler bei günstigen Fernreisen ist, nur auf den Flugpreis zu schauen. Ein vermeintliches Schnäppchen kann teuer werden, wenn vor Ort hohe Hotelpreise, Transfers und Restaurantkosten dazukommen. Gerade deshalb sind Länder wie Vietnam, Thailand, Sri Lanka, Malaysia und Kambodscha interessant: Sie kombinieren Fernreise-Feeling mit vergleichsweise niedrigen Alltagskosten. Für Südostasien werden 2026 je nach Reisestil weiterhin sehr niedrige Tagesbudgets für einfache Unterkünfte, lokales Essen und öffentlichen Verkehr angegeben.