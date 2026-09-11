Not Hot List 2027: Diese Reiseziele kennt noch kaum jemand

Keine Lust mehr auf Menschenmassen in Venedig oder endlose Warteschlangen in Paris? Der Reiseveranstalter Intrepid Travel hat seine begehrte "Not Hot List 2027" veröffentlicht und 10 Orte enthüllt, die vom Massentourismus noch verschont geblieben sind.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wohin kann man eigentlich noch reisen, ohne den Overtourism weiter anzufeuern? Die Antwort liefert der auf nachhaltiges Reisen spezialisierte Veranstalter Intrepid Travel mit seiner neuen "Not Hot List 2027". Die Idee dahinter: Statt Reisenden vorzuschreiben, welche überlaufenen Orte sie meiden sollen, zeigt die Liste attraktive Alternativen auf. Gemeinsam mit der Trendforschungsagentur Globetrender hat Intrepid Travel Reiseziele identifiziert, die touristisch gut aufgestellt und für zusätzliche Gäste gerüstet sind, derzeit aber noch deutlich weniger Besucher anziehen.

Wer dort seinen Urlaub verbringt, lenkt touristische Ausgaben stärker in Regionen und Gemeinden, die von zusätzlichen Besuchern profitieren können, statt den Druck auf ohnehin überlastete Hotspots weiter zu erhöhen. Hier sind die 10 ultimativen Anti-Trend-Ziele für Ihr Reisejahr 2027:

1. Samburu National Reserve, Kenia

Samburu National Reserve, Kenia © Getty Images

Wenn es um Safaris in Kenia geht, zieht es die meisten Reisenden in die berühmte Maasai Mara, doch genau dort stauen sich in der Hochsaison oft die Geländewagen. Das Samburu National Reserve im Zentrum des Landes ist die perfekte Alternative. Mit nur rund 30.000 bis 40.000 Besuchern pro Jahr verzeichnet der Park gerade einmal ein Zehntel der Gästezahlen der großen Reservate. Wer hierher kommt, darf sich auf echte Wildnis freuen und kann sich auf die Suche nach den "Samburu Special Five" machen, darunter das seltene Grevyzebra und die Netzgiraffe.

2. Mestia, Georgien

Mestia, Georgien © Getty Images

Hoch oben in den Bergen Georgiens liegt Mestia, umgeben von traditionellen Dörfern und den markanten, mittelalterlichen Wehrtürmen der UNESCO-geschützten Region Oberswanetien. Dank neuer Investitionen mausert sich dieser malerische Ort gerade zur perfekten, ganzjährigen Basis für Wander- und Ski-Abenteuer fernab des Alpen-Trubels. Egal, ob Sie du auf dem neu erschlossenen Trans-Caucasian Trail wandern, zum Chaaladi-Gletscher trekken oder beim Skifahren die Natur genießen: Hier entkommen Sie dem Trubel der Alpen und unterstützen eine Region, die behutsam wachsen möchte.

3. Nördliches Hochland, Jordanien

Nördliches Hochland, Jordanien © Getty Images/500px

Denken Sie bei Jordanien auch nur an die Wüste Wadi Rum oder die weltberühmte Felsenstadt Petra? Das Nördliche Hochland zeigt eine überraschend grüne und fruchtbare Seite des Landes. Mit seinen römischen Ruinen und ausgedehnten Waldreservaten bietet es eine fantastische, ruhige Abwechslung für Entdecker und Kulturfans. Wer diese Gegend erkundet, erlebt nicht nur ein herrliches Kontrastprogramm zur Wüstenhitze, sondern entlastet auch die drängenden Massen im Süden des Landes.

4. Whitehorse (Yukon), Kanada

Whitehorse (Yukon), Kanada © Getty Images

"Wir haben oft völlig unentdeckte Orte inmitten absoluter Mainstream-Länder", betonte Intrepid-CEO James Thornton. Ein Paradebeispiel: Von den über 20 Millionen Touristen, die Kanada im Jahr 2025 besuchten, verirrten sich nur etwa 700.000 in den Yukon. Whitehorse ist der perfekte Ausgangspunkt, um Kanadas rauen Norden, gigantische Landschaften, Nordlichter und die Kultur der First Nations hautnah zu erleben.

5. Alonnisos, Griechenland

Alonnisos, Griechenland © Getty Images/500px

Während Partyinseln wie Mykonos und Santorin in den Sommermonaten unter den Besuchermassen ächzen, geht es auf Alonnisos wunderbar entspannt zu. Die kleine Insel in den Nördlichen Sporaden ist eine ruhige Alternative zu den überlaufenen griechischen Hotspots und empfing 2024 lediglich rund 70.000 Gäste. Was Alonnisos aber wirklich besonders macht, ist der Fokus auf den Naturschutz: Die Insel ist das Herzstück des "National Marine Park of Alonnisos", dem größten Meeresschutzgebiet Europas. Wer hier an den unberührten Küsten badet oder taucht, unterstützt Initiativen, die bedrohte Arten wie die seltene Mittelmeer-Mönchsrobbe schützen.

6. Dili, Timor-Leste

Dili, Timor-Leste © Getty Images

Südostasien, aber bitte ohne die Backpacker-Kolonnen. Die Hauptstadt Dili des noch jungen Inselstaates Timor-Leste ist ein Magnet für Reisepioniere. Wer traumhafte Tauchreviere, unberührte Natur und leere Strände sucht, wird dieses kleine Paradies lieben.

7. Pekoe Trail, Sri Lanka

Pekoe Trail, Sri Lanka © Getty Images

Sri Lanka hat den Wander-Tourismus für sich entdeckt. Der noch frische "Pekoe Trail" ist ein Fernwanderweg, der Sie tief in das üppig grüne zentrale Tee-Hochland des Landes führt. Weitab der oft vollen Küsten und Strände können Sie hier spektakuläre Landschaften erkunden.

8. Liepāja, Lettland

Liepāja, Lettland © Getty Images/RooM RF

Wer auf der Suche nach einem unkonventionellen Strandurlaub ist, wird in der lettischen Hafenstadt Liepāja fündig. Weiße Ostseestrände treffen hier auf eine hippe, aufstrebende Szene und entspanntes Citytrip-Feeling abseits der bekannten baltischen Metropolen.

9. Carretera Austral, Chile

Carretera Austral, Chile © Getty Images

Patagonien verbinden wir oft direkt mit den Massen am Nationalpark Torres del Paine. Doch der Norden Patagoniens, insbesondere entlang der abenteuerlichen Route der Carretera Austral, belohnt Offroad-Fans, die gewillt sind, noch tiefer und ungestörter in Chiles wilde Gletscher- und Fjordlandschaften einzutauchen

10. Dalsland, Schweden

Dalsland, Schweden © Getty Images

Willkommen im schwedischen „Lake District“. Die Provinz Dalsland ist der ultimative Rückzugsort für alle, die Skandinaviens Bilderbuchidylle suchen. Endlose Wälder, glitzernde Seen und rote Holzhäuschen machen die Gegend zum Inbegriff von schwedischer Gemütlichkeit und Outdoor-Spaß im Kanu.