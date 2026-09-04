Hier ist es genauso schön wie auf den Malediven – nur günstiger

Türkisblaues Wasser, weißer Sand und Palmen: Koh Lipe in Thailand erinnert tatsächlich an die Malediven, kostet aber meist deutlich weniger.

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Die Malediven stehen für viele ganz oben auf der persönlichen Traumreise-Liste. Verständlich: schneeweiße Strände, glasklares Wasser und kleine Inseln mitten im Indischen Ozean. Blöd nur, dass ein Urlaub zwischen privaten Villen und Infinity-Pools schnell ziemlich teuer werden kann.

Wer genau diese Postkartenkulisse sucht, sollte deshalb einmal Koh Lipe im Süden Thailands auf die Reiseliste setzen. Die kleine Insel wird nicht ohne Grund regelmäßig als "Malediven Thailands" bezeichnet.

Das Wasser sieht aus wie aus dem Reisekatalog

This island paradise possesses the natural beauty of a truly white sand beach and crystal clear ocean on Koh Lipe, Thailand. Also spelled Ko Lipeh © Getty Images/iStockphoto

Der wohl größte Pluspunkt: Rund um Koh Lipe wartet tatsächlich dieses intensive Türkisblau, das man sonst vor allem von Malediven-Fotos kennt. Dazu kommen feiner, heller Sand und Palmenstrände. Besonders bekannt ist Sunrise Beach, wo sich das Meer direkt vor der Küste zum Schnorcheln eignet. Auch die umliegenden Inseln und Riffe sind ein Highlight für alle, die lieber unter als auf dem Wasser unterwegs sind. Koh Lipe liegt im beziehungsweise am Tarutao-Nationalpark und bietet zahlreiche Möglichkeiten zum Schnorcheln und Tauchen.

Und was kostet der Traum?

. © Getty Images

Hier liegt der große Unterschied. Koh Lipe kann wesentlich günstiger als ein klassischer Malediven-Resorturlaub sein, weil es neben gehobenen Hotels auch Guesthouses und einfachere Unterkünfte gibt. Aktuelle Reisevergleiche zeigen eine große Preisspanne – von einfachen Unterkünften bis hin zu luxuriösen Resorts. Allerdings sollte man die Insel nicht mit einer extrem billigen Backpacker-Destination verwechseln. Koh Lipe ist mittlerweile beliebt, die Insel ist klein und vieles muss per Boot angeliefert werden. Dadurch sind Unterkunft und Alltagskosten teilweise höher als auf größeren thailändischen Inseln. Der entscheidende Unterschied zu vielen Malediven-Resorts ist also nicht, dass alles auf Koh Lipe billig wäre. Vielmehr gibt es deutlich mehr Auswahl und damit auch die Möglichkeit, den Urlaub wesentlich budgetfreundlicher zu gestalten.

Der perfekte Malediven-Ersatz?

. © Getty Images

Bei aller Ähnlichkeit sollte man eine Sache wissen: Koh Lipe ist keine private Insel mit einem einzigen Luxusresort. Die kleine Insel ist bewohnt und kann besonders in der Hauptsaison ziemlich voll werden. Genau deshalb fühlt sie sich auch anders an als ein Malediven-Resort, bei dem man unter Umständen den Strand fast für sich alleine hat.

Wer unter "Malediven" vor allem türkises Wasser, weißen Sand, Schnorcheln und tropisches Inselgefühl versteht, bekommt auf Koh Lipe tatsächlich erstaunlich viel davon.