Nicht Ibiza: Das sind die besten Städte der Welt fürs Nachtleben 2026

Wenn man an klassische Partydestinationen denkt, kommen einem schnell der Ballermann, Ibiza und Co. in den Sinn. Doch laut Time Out gibt es noch spannendere Alternativen. Wir verraten, wo es sich aktuell am besten und aufregendsten feiern lässt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das Reisemagazin Time Out hat soeben sein Ranking für das Jahr 2026 veröffentlicht. Dafür wurden über 24.000 Nachteulen in 150 Städten weltweit befragt, kombiniert mit dem Insiderwissen globaler Nachtleben-Experten. Die entscheidende Frage: Wo feiert es sich aktuell am besten, abwechslungsreichsten und aufregendsten? Die Ergebnisse sind da und sie zeigen ganz deutlich, dass sich die Art, wie wir ausgehen, verändert hat. Statt stundenlang vor einem einzigen Club anzustehen, setzen Partygänger im Jahr 2026 auf Abwechslung, Community und Erlebnisse. Hier sind die ultimativen Hotspots für Ihre nächste Partyreise.

Platz 1: Bangkok

© Getty Images

Die thailändische Hauptstadt schnappt sich die globale Krone fürs Nachtleben 2026. Satte 73 Prozent der Einheimischen bewerteten das Nightlife ihrer Stadt als "gut" oder „überragend“. Die Stadt sprengt die Grenzen des klassischen Clubbings. Hier haben Sie die Qual der Wahl: Cocktails in angesagten Speakeasys in Chinatown, edle Rooftop-Bars mit Blick über die Skyline, raue Straßenkneipen und eine bunte LGBTQ+-Szene. Und das unschlagbare Argument: Wenn Sie um 2 Uhr morgens nach dem Bar-Hopping Hunger bekommen, warten an jeder Ecke brutzelnde Street-Food-Stände auf Sie.

Platz 2: Berlin

© Getty Images/iStockphoto

Wer in Europa die Nächte durchtanzen will, kommt an Berlin natürlich nicht vorbei. Die deutsche Hauptstadt sichert sich weltweit den zweiten Platz. Stolze 78 Prozent der Berliner gaben ihrer eigenen Partyszene Bestnoten. Auch wenn die Clubszene durch steigende Mieten unter Druck steht, erfindet sich Berlin immer wieder neu. Neben den weltberühmten, harten Techno-Tempeln boomen Pop-up-Partys, Open-Air-Events und kreative Underground-Konzepte. Berlin bleibt der globale Maßstab für lange und wilde Nächte.

Die Verfolger: New York, Melbourne und São Paulo

© Getty Images

Die Bronzemedaille geht an den Big Apple: New York City. Die Metropole punktet mit einer sich ständig wandelnden Szene, die von entspannten Weinbars bis hin zu späten Industrie-Raves in Brooklyn absolut jeden Geschmack bedient.

Auf Platz 4 landet das australische Melbourne, das neben einer extrem offenen Community besonders für seine lässigen Pub- und Cocktail-Kulturen gefeiert wird. Die Top 5 macht die brasilianische Millionenmetropole São Paulo komplett, die mit pulsierenden lateinamerikanischen Rhythmen und purer Energie glänzt.

Überraschungen in den Top 10: Brighton und Amsterdam

Man muss keine Millionenmetropole sein, um epische Nächte zu bieten. Die südenglische Küstenstadt Brighton sicherte sich einen fantastischen 8. Platz. Sie erzielte im Ranking den weltweit höchsten "Community-Score" – 84 Prozent der Locals gaben an, dass es nirgendwo so leicht ist, beim Ausgehen neue Leute kennenzulernen und sich integriert zu fühlen. Zudem wird die Stadt als extrem vielfältig, lebhaft und inklusiv gelobt. Auf Platz 10 landete Amsterdam. Die niederländische Hauptstadt überzeugt mit einem vibrierenden Nachtleben über das Zentrum hinaus.

Die Top 10 der besten Städte fürs Nachtleben im Überblick