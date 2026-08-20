Das sind die atemberaubendsten Landungen der Welt – Innsbruck in den Top 10

Wer an diese Destinationen fliegt, sollte sich unbedingt einen Fensterplatz sichern. Eine aktuelle Studie hat nun mittels präziser Eye-Tracking-Technologie ermittelt, welche Flughäfen weltweit die faszinierendsten Anflüge bieten.

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Ob erfahrener Weltenbummler oder Erstflieger – der Moment vor dem Aufsetzen des Flugzeugs ist immer magisch. Doch bei bestimmten Destinationen ist der Anflug ein echtes visuelles Kunstwerk, das man nur vom Fensterplatz aus richtig erlebt.

Wenn die Landung zum ersten großen Urlaubs-Highlight wird

Viele Reisende bevorzugen bei Flügen den Gangplatz, um mehr Beinfreiheit zu genießen oder schneller aufstehen zu können. Eine neue wissenschaftliche Untersuchung zeigt jedoch, dass dies ein herber Fehler sein kann. Es gibt Flughäfen auf dieser Welt, bei denen der Anflug so spektakulär ist, dass er bereits die Kosten des gesamten Tickets rechtfertigt. Der Reiseversicherer AllClear Travel Insurance hat eine innovative Eye-Tracking-Studie durchgeführt, um die ästhetischsten Landebahnen weltweit wissenschaftlich zu ermitteln. Die Messung der Blickgeschwindigkeit und der Verweildauer auf Bildern von 32 berühmten Flughäfen lieferte überraschende Ergebnisse.

Flughafen Innsbruck © Getty Images/iStockphoto

Der Alpenflughafen Innsbruck hat eine der schönsten Landestrecken der Welt

Unter den weltweiten Top-Landungen findet sich auch eine heimische Perle. Der Flughafen Innsbruck belegt im internationalen Vergleich mit stolzen 74 Punkten den sensationellen siebten Platz. Wer nach Tirol fliegt, blickt aus dem Kabinenfenster auf die majestätische Kulisse der Alpen. Die Kombination aus steilen Berghängen, tiefen Tälern und dem tiefen Blau des Himmels zieht die Passagiere regelmäßig in ihren Bann. Innsbruck schlägt damit im Beliebtheitsranking sogar weltberühmte Traumziele wie die sonnige Côte d'Azur in Nizza oder die exotischen Strände der Seychellen.

Paro Airport, Bhutan © Getty Images

Das vollständige Handbuch für Fensterplatz-Jäger

Damit Sie bei Ihrer nächsten Buchung heuer genau wissen, wo Sie den Fensterplatz reservieren müssen, haben wir hier das vollständige Ranking der 16 schönsten Landungen für Sie zusammengefasst:

London City Flughafen © Getty Images

1. Lord Howe Island Airport, Australien (Score: 85): Der absolute Spitzenreiter liegt im australischen Bundesstaat New South Wales. Für Einheimische und Touristen ist das Flugzeug das einzige Transportmittel, um auf die idyllische Insel zu gelangen. Die Aussicht beim Anflug ist paradiesisch.

(Score: 85): Der absolute Spitzenreiter liegt im australischen Bundesstaat New South Wales. Für Einheimische und Touristen ist das Flugzeug das einzige Transportmittel, um auf die idyllische Insel zu gelangen. Die Aussicht beim Anflug ist paradiesisch. 2. Queenstown Airport, Neuseeland (Score: 79): Knapp hinter der Spitze landet dieser Flughafen in Neuseeland. Reisende blicken hier auf majestätische Berggipfel und glitzernde Seen, die den Anflug zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.

(Score: 79): Knapp hinter der Spitze landet dieser Flughafen in Neuseeland. Reisende blicken hier auf majestätische Berggipfel und glitzernde Seen, die den Anflug zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. 3. Madeira Airport, Portugal (Score: 77): Berühmt-berüchtigt für seine extrem kurze Landebahn, die direkt auf Stelzen ins Meer gebaut wurde. Umgeben von steilen Bergen und dem rauen Atlantik gilt der Anflug als einer der anspruchsvollsten und spektakulärsten weltweit.

(Score: 77): Berühmt-berüchtigt für seine extrem kurze Landebahn, die direkt auf Stelzen ins Meer gebaut wurde. Umgeben von steilen Bergen und dem rauen Atlantik gilt der Anflug als einer der anspruchsvollsten und spektakulärsten weltweit. = Pitkin County Airport, Vereinigte Staaten von Amerika (Score: 77): Gleichauf mit Madeira auf Platz drei. Dieser Flughafen im US-Bundesstaat Colorado ist bekannt für seinen extrem herausfordernden Anflug inmitten der spektakulären Bergkulisse der Rocky Mountains.

(Score: 77): Gleichauf mit Madeira auf Platz drei. Dieser Flughafen im US-Bundesstaat Colorado ist bekannt für seinen extrem herausfordernden Anflug inmitten der spektakulären Bergkulisse der Rocky Mountains. 5. Rio de Janeiro-Santos Dumont Airport, Brasilien (Score: 76): Der brasilianische Flughafen bietet Fluggästen einen unvergleichlichen Blick auf den berühmten Zuckerhut und die traumhafte Bucht von Rio de Janeiro – ein wahrer Augenschmaus kurz vor der Landung.

(Score: 76): Der brasilianische Flughafen bietet Fluggästen einen unvergleichlichen Blick auf den berühmten Zuckerhut und die traumhafte Bucht von Rio de Janeiro – ein wahrer Augenschmaus kurz vor der Landung. = London City Airport, Vereinigtes Königreich (Score: 76): Hier taucht die glitzernde Skyline der britischen Metropole nach dem Sinkflug wie eine Fata Morgana vor den Kabinenfenstern auf. Ein urbanes Meisterwerk der Aussicht.

(Score: 76): Hier taucht die glitzernde Skyline der britischen Metropole nach dem Sinkflug wie eine Fata Morgana vor den Kabinenfenstern auf. Ein urbanes Meisterwerk der Aussicht. 7. Innsbruck Airport, Österreich (Score: 74): Unser heimischer Stolz im Ranking! Die Landung im Innviertel inmitten der mächtigen Tiroler Alpenwelt zieht Passagiere regelmäßig in ihren Bann und sichert sich einen hervorragenden siebten Platz.

(Score: 74): Unser heimischer Stolz im Ranking! Die Landung im Innviertel inmitten der mächtigen Tiroler Alpenwelt zieht Passagiere regelmäßig in ihren Bann und sichert sich einen hervorragenden siebten Platz. 8. Paro Airport, Bhutan (Score: 72): Mitten im Himalaya-Gebirge gelegen, ist dieser Anflug so anspruchsvoll, dass ihn nur wenige Piloten weltweit fliegen dürfen. Die Aussicht auf die grünen Täler und schneebedeckten Gipfel ist atemberaubend.

(Score: 72): Mitten im Himalaya-Gebirge gelegen, ist dieser Anflug so anspruchsvoll, dass ihn nur wenige Piloten weltweit fliegen dürfen. Die Aussicht auf die grünen Täler und schneebedeckten Gipfel ist atemberaubend. 9. Juancho E. Yrausquin Airport, Karibische Niederlande (Score: 69): Dieser Flughafen auf der Insel Saba besitzt die kürzeste kommerzielle Landebahn der Welt, umgeben von Klippen und dem tiefblauen Meer – Nervenkitzel und Postkartenmotiv in einem.

(Score: 69): Dieser Flughafen auf der Insel Saba besitzt die kürzeste kommerzielle Landebahn der Welt, umgeben von Klippen und dem tiefblauen Meer – Nervenkitzel und Postkartenmotiv in einem. 10. Daniel K. Inouye International Airport, Vereinigte Staaten von Amerika (Score: 68): Der Hauptflughafen von Hawaii in Honolulu bietet traumhafte Ausblicke auf pazifische Strände, azurblaues Wasser und die vulkanische Landschaft von Oahu.

(Score: 68): Der Hauptflughafen von Hawaii in Honolulu bietet traumhafte Ausblicke auf pazifische Strände, azurblaues Wasser und die vulkanische Landschaft von Oahu. = Lukla Airport, Nepal (Score: 68): Bekannt als das Tor zum Mount Everest. Die extrem kurze und geneigte Landebahn liegt direkt an einer Felswand und bietet spektakuläre, aber auch nervenaufreibende Ausblicke auf das Dach der Welt.

(Score: 68): Bekannt als das Tor zum Mount Everest. Die extrem kurze und geneigte Landebahn liegt direkt an einer Felswand und bietet spektakuläre, aber auch nervenaufreibende Ausblicke auf das Dach der Welt. 12. Seychelles International Airport, Seychellen (Score: 65): Beim Anflug auf das Inselparadies im Indischen Ozean blickt man auf traumhafte Korallenriffe, weiße Sandstrände und die üppig green Tropenlandschaft.

(Score: 65): Beim Anflug auf das Inselparadies im Indischen Ozean blickt man auf traumhafte Korallenriffe, weiße Sandstrände und die üppig green Tropenlandschaft. = Telluride Regional Airport, Vereinigte Staaten von Amerika (Score: 65): Auf über 2.700 Metern Höhe gelegen, ist er einer der höchstgelegenen Verkehrsflughäfen Amerikas. Der Anflug bietet einen dramatischen Blick auf die umliegenden Schluchten und Berge.

(Score: 65): Auf über 2.700 Metern Höhe gelegen, ist er einer der höchstgelegenen Verkehrsflughäfen Amerikas. Der Anflug bietet einen dramatischen Blick auf die umliegenden Schluchten und Berge. = Nice Côte d'Azur Airport, Frankreich (Score: 65): Die französische Riviera zeigt sich hier von ihrer schönsten Seite. Der Sinkflug führt direkt über das azurblaue Mittelmeer entlang der luxuriösen Küste von Nizza.

(Score: 65): Die französische Riviera zeigt sich hier von ihrer schönsten Seite. Der Sinkflug führt direkt über das azurblaue Mittelmeer entlang der luxuriösen Küste von Nizza. 15. Wellington International Airport, Neuseeland (Score: 60): Der neuseeländische Hauptstadtflughafen ist berüchtigt für seine starken Winde, bietet aber gleichzeitig einen wunderschönen Blick auf die zerklüftete Küstenlinie und das hügelige Stadtgebiet.

(Score: 60): Der neuseeländische Hauptstadtflughafen ist berüchtigt für seine starken Winde, bietet aber gleichzeitig einen wunderschönen Blick auf die zerklüftete Küstenlinie und das hügelige Stadtgebiet. = Billy Bishop Toronto City Airport, Kanada (Score: 60): Gelegen auf einer Insel direkt vor Toronto, bietet dieser Flughafen einen einzigartigen Blick auf den Ontariosee und die beeindruckende Skyline der kanadischen Metropole inklusive des CN Towers.

Billy Bishop Toronto City Airport © Getty Images/iStockphoto

Der Weg ist das Ziel

Die Zeiten, in denen ein Flug bloß ein notwendiges Übel war, um von A nach B zu gelangen, sind vorbei. Mit der richtigen Platzwahl wird bereits die Anreise zu einem atemberaubenden Abenteuer. Wenn Sie heuer eine dieser spektakulären Destinationen anfliegen, lassen Sie sich diese Aussicht auf keinen Fall entgehen.