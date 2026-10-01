Die hässlichste Stadt der Welt liegt in unserem Nachbarland!

Wo Beton statt Postkartenidylle wartet und der Charme auf sich warten lässt, haben Besucher und Einheimische oft wenig zu lachen. Ein bekanntes Reiseportal hat jetzt die hässlichsten Städte der Welt gekürt.

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Wenn wir an den perfekten Urlaub denken, träumen wir von weißen Sandstränden, charmanten Altstädten und beeindruckender Architektur. Doch es gibt auch Orte, die mit genau dem Gegenteil glänzen: Dauerstau, Smog, verfallende Gebäude und ein Überfluss an grauem Beton. Das bekannte Reiseportal "HolidayCheck" hat nun schonungslos abgerechnet und die Top 10 der hässlichsten Städte der Welt gekürt. Der absolute Spitzenreiter? Liegt direkt beim großen Nachbarn in Deutschland.

Platz 1 geht an: Gelsenkirchen

Gelsenkirchen © Getty Images

Dreck, Lärm und Tristesse können offenbar auch faszinieren, aber für den ersten Platz im unrühmlichen Ranking hat es dieses Mal eine Metropole in Deutschland getroffen. HolidayCheck wählte Gelsenkirchen auf Platz 1 der weltweiten Schandflecke.

Die Begründung der Reise-Experten: Das einstige Zentrum des deutschen Steinkohleabbaus hat den Strukturwandel bis heute nicht komplett verkraftet. Besucher finden sich hier zwischen alten Fördertürmen, gewaltigen Industriebrachen und grauen sechsspurigen Straßen wieder. In vielen Vierteln prägen Plattenbauten, Parkplätze, Fast-Food-Ketten und Leerstand das trostlose Straßenbild. Dazu kommen eine hohe Arbeitslosigkeit und Feinstaubstatistiken, die regelmäßig für Stirnrunzeln sorgen.

Platz 2: Skopje (Nordmazedonien)

Skopje © Getty Images

Auf dem zweiten Platz landet eine Stadt, die beweist, dass Stadtplanung auch nach hinten losgehen kann. Durch das millionenschwere Regierungsprojekt "Skopje 2014" wurde die Hauptstadt künstlich auf alt getrimmt, um die nationale Identität zu stärken. Das Ergebnis ist eine Stadt, die wie ein historischer Freizeitpark auf Steroiden wirkt: Gefühlt an jeder Ecke stehen gigantische Reiterstatuen, triumphale Bögen und kitschige neoklassizistische Fassaden. Dieser künstliche Kitsch beißt sich extrem mit den alten sozialistischen Betonblöcken, die das restliche Stadtbild dominieren.

Platz 3: Manila (Philippinen)

Manila © Getty Images

Manila ist eine pulsierende asiatische Megacity, die jedoch extrem unter den Folgen ihres eigenen Wachstums leidet. Die Stadt erstickt buchstäblich in Verkehrsstaus, Lärm und einer dichten Smog-Glocke. Der Kontrast könnte härter nicht sein: Während in den hochmodernen Geschäftsvierteln die glitzernden Wolkenkratzer in den Himmel ragen, drängen sich direkt daneben komplett vernachlässigte, völlig überfüllte und dreckige Wohngegenden. Das fehlende Verkehrskonzept macht das Vorankommen für Touristen zur absoluten Geduldsprobe. Manilas chaotisches Gesamtbild verwehrt vielen Reisenden den Zugang zu der eigentlich reichen Kultur der Stadt.

Platz 4: Neapel (Italien)

Neapel © Getty Images

Oh, bella Italia? Nicht überall! Neapel mag zwar die Heimat der besten Pizza der Welt sein und eine unglaubliche Geschichte bieten, hat jedoch große optische und infrastrukturelle Probleme. Das über Jahre immer wieder aufkochende Müllproblem der Stadt macht die engen, historischen Gassen oftmals zu unschönen Stolperfallen. Heruntergekommene, abblätternde Fassaden und ein extrem lauter, fast schon gesetzloser Straßenverkehr überschatten das romantische Italien-Flair.

Platz 5: Berlin (Deutschland)

Berlin © Getty Images

Deutschland ist in den Top 5 der unansehnlichsten Städte der Welt direkt zweimal vertreten. Berlin mag berühmt für sein wildes Nachtleben, die Start-up-Szene und den coolen Vibe sein, aber eine klassische Schönheit ist die Stadt absolut nicht. Berlin wirkt an vielen Ecken unfertig, schmutzig und grau. Zahllose Dauerbaustellen, schmuddelige U-Bahn-Stationen, endlose Plattenbau-Siedlungen und mit Graffiti übersäte Hauswände rauben der Stadt jeglichen Glanz.

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