Karibik: In diesen Monaten ist der Traumurlaub billiger

Weiße Sandstrände, türkisblaues Wasser und Palmen, die Karibik ist ein Sehnsuchtsziel, kann aber gerade in der Hauptsaison ordentlich ins Geld gehen. Wer bei der Reisezeit flexibel ist, kann bei Flug und Hotel deutlich sparen.

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Die Karibik klingt erst einmal nach Luxusurlaub: Traumstrände, türkisfarbenes Meer und Temperaturen, bei denen man den Winter in Europa sofort vergessen möchte. Allerdings hat das Paradies seinen Preis, wenn in vielen Teilen der Region Hauptsaison herrscht. Dann sind Flüge und Unterkünfte häufig teurer und die Strände stärker besucht. Wer günstiger in die Karibik möchte, sollte deshalb einen Blick auf die Nebensaison werfen.

Mai bis Juni: der erste Spartipp

Mai und Juni gelten für viele Karibikziele als interessante Zeit für preisbewusste Reisende. Die Hochsaison ist vorbei, gleichzeitig ist die offizielle Hurrikansaison noch nicht beziehungsweise gerade erst gestartet. In dieser Übergangszeit können Hotels mit niedrigeren Preisen und Sonderangeboten um Gäste werben. Auch die Strände und Sehenswürdigkeiten sind häufig weniger voll.

Gerade Mai und Anfang Juni können deshalb ein guter Kompromiss zwischen Preis und Wetter sein, wobei sich die Bedingungen von Insel zu Insel unterscheiden.

September und Oktober: besonders günstig

Karibik © Getty Images

Noch günstiger kann es im September und Oktober werden. Diese Monate gehören vielerorts zur absoluten Nebensaison. Weniger Nachfrage bedeutet häufig auch niedrigere Preise bei Hotels und teilweise attraktive Angebote für Flüge und Pauschalreisen. Der Grund für die niedrigen Preise hat allerdings einen Haken: Es ist Hurrikansaison.

Die offizielle Hurrikansaison im Atlantik und in der Karibik dauert vom 1. Juni bis zum 30. November. Besonders viel tropische Aktivität gibt es normalerweise zwischen August und Oktober. Das bedeutet nicht, dass während einer Reise automatisch ein Hurrikan kommt. Das Wetterrisiko ist in dieser Zeit aber höher und sollte bei der Planung berücksichtigt werden.

Karibik ist nicht gleich Karibik

Juanillo Beach © Getty Images

Wer möglichst günstig reisen möchte, sollte nicht nur nach dem Monat schauen, sondern auch nach der Insel. Einige Inseln liegen außerhalb des Hauptbereichs, in dem tropische Wirbelstürme besonders häufig auftreten. Lonely Planet nennt beispielsweise Trinidad und Tobago sowie Curaçao als mögliche Optionen für eine Reise in der günstigeren Herbstzeit. Auch innerhalb eines Landes können sich Wetter und Preise unterscheiden. Deshalb lohnt es sich, vor der Buchung die konkrete Insel und die dortige Regen- und Sturmsaison zu prüfen.

Wer vor allem sparen möchte, sollte sich zunächst Mai bis Juni ansehen. Wer maximale Preisersparnis sucht und ein höheres Wetterrisiko akzeptiert, findet häufig auch September und Oktober attraktive Angebote. Dabei sollte man die konkrete Insel und die aktuelle Wetterlage prüfen.