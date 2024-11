Startschuss für Wiens neuen Entertainment-Tempel

Wien bekommt eine der besten Multifunktionsarenen Europas für bis zu 20.000 Besucher. Mit der neuen Wien Holding-Arena sollen internationale Mega-Stars gelockt und Wiens Status als "Kulturhauptstadt" gestärkt werden.

"Eine Arena, die alle Stücke spielt", so wurde der neue Entertainment-Tempel, der bis 2030 in St. Marx entstehen soll, heute beim offiziellen Startschuss im Wiener Haas Haus angepriesen. Die Wien Holding-Arena wird auf dem Areal von Neu Marx im 3. Bezirk gebaut, soll bis 20.000 Besucher fassen und Austragungsort für große Konzerte, große Shows, Mega-Sportevents, Messen und E-Sport-Events werden. Im Vollbetrieb werden bis zu 1,2 Millionen Besucher bei bis zu 145 Veranstaltungen pro Jahr erwartet. "Wir geben Wien damit eine Mega-Arena auf Top-Niveau, damit die weltbesten Stars und Events auch in den nächsten Jahrzehnten auf Wien als Must-Play-City mit einer Must-Play-Arena setzen", zeigte sich Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) höchst erfreut.

Kurt Gollowitzer, Klaus-Peter Schulenberg und Stadtrat Peter Hanke. © David Bohnmann ×

Stadt beteiligt sich mit bis zu 153 Mio. Euro

Die Planung, Errichtung und Finanzierung sowie den Betrieb der Arena wird der milliardenschwere, deutsche Konzern CTS Eventim durchführen. An den geschätzten Kosten von 450 bis 500 Millionen Euro für das Arena-Bauwerk wird sich die Stadt Wien mit maximal rund 153 Millionen Euro beteiligen. "CTS Eventim" hat zugesichert und verbindlich erklärt, sämtliche Ausschreibungsbedingungen und Vorgaben zu erfüllen. Auch die planerischen, baulichen, betrieblichen und technischen Qualitäten der Arena entsprechen einer multifunktionalen High-Level-Arena“, sagte Wien Holding-Geschäftsführer Kurt Gollowitzer.

Die Wien Holding-Arena wird nach höchsten Standards der Eventtechnik und Sicherheit gebaut und betrieben. © Architekten Kronaus Mitterer Gallister & expressiv.at ×

Grundstück bleibt im Eigentum der Wien Holding

Das Grundstück in Neu Marx bleibt im Eigentum der Wien Holding. Cts Eventim wird von der Wien Holding gegen einen entsprechenden Baurechtszins ein Baurecht für die Arena eingeräumt. Die Wien Holding wird auch am wirtschaftlichen Erfolg beteiligt sein, konkret heißt das eine Beteiligung an den Einnahmen aus dem Ticketing und dem Umsatz. "Wir freuen uns sehr, allen Wienerinnen und Wienern sowie ihren nationalen und internationalen Gästen ein herausragendes Mehrzweck-Venue bauen und später betreiben zu dürfen, das gleichermaßen für pure Begeisterung und maximale Professionalität", so CTS Eventim Geschäftsführer Klaus-Peter Schulenberg.

Die Wien Holding-Arena soll bis zu 20.000 Besucher fassen. © Architekten Kronaus Mitterer Gallister & expressiv.at ×

Nationale wie internationale Veranstalter sollen in der Wien Holding-Arena herausragende Rahmenbedingungen für zahlreiche Entertainmentformate vorfinden. Dazu gehört auch ein einzigartiges und zukunftsfähiges Besucher-Erlebnis vor, während und nach den Veranstaltungen. Digitale Interaktion soll ebenso selbstverständlich sein wie ein besonderes Gastronomieerlebnis und hochwertige Retail- und Merchandising-Bereiche.