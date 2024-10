Melissa Naschenweng beschreibt Liebe als "Höllenritt"

Die heimische Schlager-Queen singt diesmal über Höhen und Tiefen in Beziehungen - meint sie damit Gabalier?

"Wenn i den Teufel brauch, ruaf i di an" - Melissa Naschenweng (34) besingt in ihrem neuesten Hit eine Liebesgeschichte, die von Höhen und Tiefen geprägt ist. "Zwischen Himmelfahrt und Höllenritt, was macht man net alles für die Liebe mit", lautet eine der Strophen. Ob Melissa hier von ihrer Liebe zu Toni Gabalier singt? Denn die Beziehung der beiden soll auch ein langes Auf und Ab gewesen sein, ehe sich beide öffentlich dazu bekannten.

Mehr lesen:

Rästel um Textzeilen

Der Bruder von Andreas Gabalier ist bereits seit Sommer letzten Jahres offiziell der Mann an Melissa Naschenwengs Seite. Gesehen hat man die beiden jedoch nur äußerst selten. Naschenweng gibt sich in Interviews immer wieder kryptisch zu ihrem Liebesleben.

Ab 18. Oktober wird dann ihr neuer Hit "Wenn I den Teufel brauch" veröffentlicht. Dann gibt es auch die ganze Version des Textes und das Rätsel um die Textzeilen wird gelöst. Es ist die dritte Single des Albums "Alpenbarbie". Dieses erscheint am 10. Jänner 2025. Fans der Schlager-Queen können es kaum noch erwarten.