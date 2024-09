Helene Fischer: Weihnachts-Show trotz Pause!

Schon Mitte September macht die Schlager-Queen ihren Fans ein riesiges Weihnachtsgeschenk

Lange wurde gerätselt, jetzt ist es fix: Dieses Jahr wird es zum bereits elften Mal die "Helene Fischer Show" im ZDF und ORF geben. Das bestätigt die Schlagerqueen auf Instagram. "Ich freu mich schon riesig auf euch", schreibt sie. Die Vorbereitungen sollen bereits in vollem Gange sein. Für ihre Fans dürfte das schon Mitte September den größten Weihnachtswunsch erfüllen. Letztes Jahr standen hier auch viele heimische Schlagerstars wie Melissa Naschenweng auf der Bühne. Traum-Quoten von rund sehcs Millionen Zuschauern in Österreich und Deutschland waren der Dank.

Pause von der Pause

Aufgezeichnet werden soll das Ganze am 6. und 7. Dezember in der Messe Düsseldorf. Genauere Infos zu den diesjährigen Star-Gästen auf der Bühne seien noch nicht bekannt. Tickets soll man sich aber bereits in den nächsten Tagen sichern können. "Registriert euch jetzt für den Pre-Sale am 18.09. über diesen Link und seid mit dabei!", schreibt sie. Helene Fischer macht eigentlich gerade eine Pause. Für die Aufzeichnung der gigantischen Weihnachtsshow macht sie aber gerne Pause von der Pause.





Grund für Auszeit

Oft wurde spekuliert, dass Fischer erneut schwanger sein könnte und deshalb eine weitere Auszeit bis 2026 nimmt. Sie begründet diese mit der vielen Arbeit, die dahinter steckt: "Ich weiß, bis dahin vergeht noch etwas Zeit, die wir aber benötigen, um euch auch im Sommer 2026 mit einer beeindruckenden Show in einen Höhenrausch zu versetzen."