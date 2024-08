Fotos heizen die Gerüchte an: Ist Helene Fischer wieder schwanger?

Helene Fischer (40) ist die erfolgreichste Schlagersängerin und gehört zu den erfolgreichsten deutschen Sängerinnen aller Zeiten. Sie schützt ihr Privatleben mit allen Mitteln. So soll ihre Tochter Nala abseits vom Medienrummel normal aufwachsen.

Derzeit ist der Schlager-Star wie vom Erdboden verschluckt. Aktuelle Paparazzi-Fotos sollen aber die Gerüchteküche zum Brodeln bringen, wie "schlager.de" berichtet. So sollen die Bilder einen klitzekleinen Bauchansatz zeigen. Ist Helene Fischer wieder schwanger? Dazu gibt es kein offizielles Statement.

Helene Fischer will mehrere Kinder

Es ist kein Geheimnis, dass Helene Fischer gerne ein weiteres Kind hätte, denn sie sagte einst in einem "Freizeit Revue"-Interview: "Klar, will ich Kinder." Die Mehrzahl in ihrer Aussage bedeutet also mehr als eines.

Helene Fischer genießt mit Mann Thomas Seitel und Kind Nala derzeit die Privatsphäre. Die 40-jährige arbeitet an einem Kinderalbum.

Darum wäre jetzt der richtige Zeitpunkt für ein 2. Baby

Warum jetzt der richtige Zeitpunkt für ein zweites Baby wäre? Erst in zwei Jahren startet ihre nächste Tour. Das würde es zumindest zeitlich ermöglichen ein weiteres Kind zu bekommen und Tochter Nala wäre dann auch im perfekten "Große-Schwester-Alter".