Zum 40er von Helene Fischer: Naschenweng zeigt ungesehene Bilder

Melissa Naschenweng gratuliert ihrer Schlager-Kollegin und gibt Einblicke in die Helene Fischer Show

Wenn die österreichische Schlager-Prinzessin auf die deutsche Schlager-Queen trifft, dann entsteht Großes. So auch bei der Helene Fischer Show, als Melissa Naschenweng und Helene Fischer gemeinsam auf der Bühne standen. "Die Frau ist einfach so cool", schreibt "Alpen-Barbie" Naschenweng jetzt zum 40er von Helene Fischer in ihrer Instagram-Story. Melissa hat dabei auch gleich ein Geschenk für ihre Fans im Gepäck: zwei bisher ungesehene Videos von den Proben zur Show.

Backstage-Eindrücke von der "Helene Fischer Show"

In einem der Clips singen Melissa und Helene gemeinsam "Rock You Like a Hurricane" von den Scorpions. In einem anderen Video dürfte offenbar ein Hoppala passiert sein, denn die beiden können nicht aufhören zu lachen. Auch ein paar Erinnerungen aus der Fischer Show zeigt Melissa hier. Sehr zur Freude aller Schlager-Fans.

Melissa Naschenweng im Urlaub © Instagram

Melissa: "erstes Mal in meinem Leben privat auf Urlaub

Naschenweng zeigt zum Schluss noch ein Foto von sich am Strand und schreibt dazu: "Zum ersten Mal in meinem Leben eine Woche lang privat im Urlaub." Etwa mit ihrem Liebsten Toni Gabalier?