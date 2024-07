Helene Fischer wird erst 2026 wieder auf Tour gehen - ob das einen besonderen Grund hat?

Fans von Helene Fischer können nicht genug bekommen von ihrem Idol. Darum sind sie auch ein bisschen traurig, dass die Sängerin erst 2026 wieder auf Tour gehen wird.

Mehr zu Helene Fischer

Idol ganz nah

Bei der bombastischen Tournee "Helene Fischer 360° Stadion Tour" wird sie ab Juni 2026 zu sehen sein; zuerst in Berlin, Stuttgart Frankfurt und schließlich am 11.7. im Wiener Ernst-Happel-Stadion.





Extraklasse

Auf ihrer Homepage findet sich nicht viel zur Mega-Sause, dafür ist es umso interessanter: "Helene Fischer so so nah am Publikum wie nie - freut euch auf ein atemberaubendes Open Air-Erlebnis der Extraklasse!"

Vorbereitung

Einigen Fans ist ob der frühen Ankündigung der Tour aufgefallen, dass bis dahin noch sehr viel Zeit bleibt. Klarerweise muss diese genutzt werden, damit sich neben Helene auch alle anderen auf die Choreografie und die Show vorbereiten können. Denn ihrer Akrobatik und Einlagen erfordern viel harte Arbeit.

Produzent schockte mit Aussagen

Zu viel harte Arbeit? Unlängst sorgte Star-Produzent Ralph Siegel mit seinen Äußerungen über Helene Fischers Karriere für Kopfschütteln bei den Fans. Siegel meint nämlich, sie habe den Zenit bereits überschritten und sich von ihrem Markenzeichen - der Schlagermusik - weit entfernt; hin zu Pop!

Bald zweites Baby?

Nur an den Vorbereitungen auf eine Show soll es nicht liegen, dass Helene nun kürzertritt. Sie soll sich auf ihre Familie, ihren Mann Thomas und Tochter Nala fokussieren. Und darauf, diese Familie zu vergrößern. Schon länger wird darüber berichtet, dass Helene die Zeit für eine weitere Schwangerschaft nutzen könnte. In Interviews hat die Sängerin immer betont sich Kinder - also mehrere - zu wünschen.