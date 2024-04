Wirbel um Konzert von Helene Fischer: "Muss das sein? Frechheit!"

Der erfolgsverwöhnten Schlager-Queen schlägt angesichts ihres München Konzerts 2026 schon jetzt Kritik entgegen

Die meisten Fans können es eigentlich jetzt schon nicht mehr erwarten. 2026 wird Helene Fischer endlich wieder auf Tour gehen und die Show wird es in sich haben. Die große Stadion-Tour umfasst insgesamt acht Termine in den größten Fußball-Arenen Deutschlands, Österreich und der Schweiz mit einer bombastischen 360-Grad-Bühne wird Fischer so ihre Fans in den Ban ziehen.

Fischer in München vor 75.000 Fans

Freuen sich zwar tausende Fans bereits auf dieses Show-Spektakel, so gibt es vor allem einen Termin der Tour der wiederum einigen ein Dorn im Auge ist: Das Konzert in der Münchner Allianz Arena.

Zum erste Mal wird Fischer dort vor ungefähr 75.000 Menschen spielen und das passt nicht jedem.

Bayern-Fans alles andere als begeistert

Heute Freitag, den 26. April, öffnete der Ticket-Vorverkauf für das Open-Air-Spektakel von Helene Fischer in der Allianz Arena bereits um 10 Uhr seine Tore. Während die Fans der Entertainerin erneut um die begehrten Karten gerungen haben, sind währenddessen die Anhänger des FC Bayern nicht gerade Begeistert. Auf der offiziellen Instagram-Seite der Allianz Arena äußern die Bayern-Fans ihren Unmut gegen die Schlagersängerin. Vor allem der Umstand, dass Helene bekennender BVB (Borussia Dortmund) - Fan ist, lässt die Emotionen überkochen.

Schlechte Musik in der Allianz Arena. Euer ernst? Die kann in Dortmund spielen. Da ist sie besser aufgehoben.

Alter als BVB Fan in der Allianz Arena auftreten ? Geh lieber in deine Turnhalle singen an der Strobelallee

Ist das Ekelhaft unsere Arena für sowas zu misshandeln

Wir lehnen dankend ab und geben dieses Konzert an unsere Fans des BVBs ab

Das Stadion tut mir leid

Bleibt also abzuwarten ob sich die Gemüter bis 2026 wieder etwas beruhigen werden oder ob es etwaig noch zum großen Eklat kommt. Aus der Erfahrung weiß man, Fußball-Fans sind nicht unbedingt zimperlichsten wenn ihnen etwas gegen den Strich geht.

