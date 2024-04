Monica Lewinsky spottet über Bill Clinton

Sie ist scheinbar auch Fan von Mega-Star Taylor Swift, die Ex-Affäre des ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton: Monica Lewinsky.

Nach ihrer Affäre mit dem Ex US-Präsidenten Bill Clinton (77) ist Monica Lewinsky (50) jetzt Fan von Pop-Star Taylor Swift - und ihrem neuen Song „Who’s Afraid of Little Old Me”.

Swift-Fan und Clinton-Affäre

Sie nutzt den Swift-Hit für eine Spitze gegen Bill Clinton und nimmt ihre damalige Sex-Affäre scheinbar mit Humor. Die Zeile aus dem Song: " „You wouldn’t last an hour in the asylum where they raised me.” auf Deutsch: "Du würde es keine Stunde in dem Irrenhaus aushalten, in dem sie mich großgezogen haben.“ Auf dem Foto zu sehen: Das Weiße Haus, der Sitz des US-Präsidenten.

you wouldn’t last an hour in the asylum where they raised me. pic.twitter.com/hkhdRlBCkj — Monica Lewinsky (she/her) (@MonicaLewinsky) April 25, 2024

Lewinsky bringt damit auch zum Ausdruck, wie sehr sie die Zeit geprägt hat und spricht über ihr persönliches Trauma. In den 1990er Jahre hatte die heute 50-Jährige eine Affäre mit dem damaligen US-Präsidenten Bill Clinton. Clinton musste daraufhin um seinen Präsidenten-Job bangen. Lewinsky setzt sich heute für Opfer von Mobbing ein.