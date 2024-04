× DIESER Hollywood-Star schlendert derzeit durch Salzburg!

Nicole Kidman, Hollywood-Megastar, entdeckt Salzburg im Rahmen ihrer aktuellen Fernsehproduktion und teilt ihre Eindrücke auf Instagram.

Die weltberühmte Schauspielerin Nicole Kidman (56) befindet sich derzeit in Salzburg, um für ihre neueste Fernsehproduktion "Nine Perfect Strangers" zu drehen.

Nicole Kidman erkundet Salzburg

Während ihrer Zeit in Salzburg erkundet Nicole Kidman die malerischen Straßen der Stadt und nimmt an verschiedenen Sehenswürdigkeiten teil. Auf ihren Instagram-Posts bedankt sie sich herzlich beim renommierten Luxus-Hotel Sacher für deren außergewöhnliche Gastfreundschaft. Die Schauspielerin scheint von der historischen Atmosphäre und dem kulturellen Reichtum Salzburgs begeistert zu sein.

Dabei scheint sie nicht nur in den Dreharbeiten aufzugehen, sondern auch die Schönheit und den Charme der Stadt zu entdecken. Mit ihren Fans teilt sie ihre Erlebnisse in der österreichischen Stadt auf Instagram und gewährt so einen exklusiven Einblick in ihren Aufenthalt.

"Ich bin durch die Straße Salzburgs gewandert", schreibt die 56-Jährige in ihrem Post. Sie bedankte sich auch beim Luxus-Hotel Sacher für deren "unglaubliche Herzlichkeit und Gastfreundschaft."

Entdeckungstour durch die Stadt

Auf den veröffentlichten Bildern ist Kidman vor einigen markanten Wahrzeichen Salzburgs zu sehen, darunter der Leopoldskroner Weiher, das Kunstwerk "Sphaera" und der imposante Dom in der Altstadt. Mit einem kurzen Video in ihrer Instagram-Story lässt sie ihre Fans sogar an einem Spaziergang im verschneiten Salzburg teilhaben und vermittelt so ein Gefühl für die winterliche Atmosphäre der Stadt.

© Screenshot/Instagram/nicolekidman ×

Nicole Kidman aus den verschneiten Straßen Salzburgs.

Anerkennung in Hollywood

Während Kidman in Salzburg ihre Dreharbeiten genießt, erhält sie gleichzeitig in Los Angeles eine besondere Auszeichnung. Für ihr herausragendes Lebenswerk wird die australische Schauspielerin am kommenden Wochenende mit dem Life Achievement Award geehrt, womit sie als erste Australierin diese bedeutende Anerkennung erhält. Damit wird nicht nur ihre beeindruckende Karriere gewürdigt, sondern auch ihr Einfluss und ihre Bedeutung für die Filmindustrie hervorgehoben.