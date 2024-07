Ein Aspekt bei Helene Fischer sei "sehr gefährlich" so Ralph Siegel im Talk.

Derzeit gönnt sich Schlagersuperstar Helene Fischer (39) eine Auszeit, soll mit Mann und Kind die Zeit genießen. Doch schon 2026 ist eine riesige Tour geplant, die Fans darum bereits in Aufruhr.

Denn Fischer ist eine der erfolgreichsten deutschen, wenn nicht europäischen Künstlerinnen ihres Fachs. Doch nun sorgt einer, der ein Experte im Musikbusiness ist, mit seinen Aussagen für Wirbel. ESC-Produzent Ralph Siegel hat sich gegenüber "Freizeit König" deutlich geäußert und findet nicht alles toll an Helene: "Es ist immer sehr gefährlich, wenn man sich zu sehr von dem entfernt, mit dem man mal Erfolg hatte."

Gefährlicher neuer Stil

Seines Erachtens nach mache Fischer keinen Schlager mehr, sondern Pop. Ob alle Fans damit happy seien, stellt er in Frage. Auch ihre Shows sieht er kritisch: "Ich ziehe meinen Hut bei all den akrobatischen Nummern. Aber ob sie das in fünf Jahren noch macht, weiß kein Mensch."

Faktor Privatleben

Darum glaube er, dass Fischer bereits am absteigenden Ast sei, denn: "Ihren Höhepunkt nochmal auszuweiten, halte ich für sehr schwierig." Auch das Privatleben sei ein Thema in Siegels Augen. Vielleicht wolle sie ja gar nicht mehr Karriere machen, so der Produzent.