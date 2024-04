Karriere-Aus? Jetzt spricht Helene Fischer

Die Schlager-Queen hat sich gerade für ihre Familie ein bisschen zurückgezogen

Sie ist eine der bestverdienenden Musikerinnen der Welt, füllt regelmäßig Stadien und verkauft Merchandise ohne Ende. Helene Fischer arbeitet hart für den Erfolg. Doch kann es ewig so weitergehen? Schafft sie es, dem Erwartungsdruck immer standzuhalten? Zurzeit jedenfalls genießt die Musikerin eine "mediale Auszeit" und widmet sich ganz ihrer kleinen Familie (Tochter Nala und Partner Thomas).

Macht Helene Fischer eine Kinder-CD?

An ihr Karriere-Ende denke sie jedoch noch nicht: "Ich kann mir ein Leben ohne Musik, Bühne und Verbindung zum Publikum nicht vorstellen", sagt sie im Interview mit der "Zeit". Sie wolle jedoch nur noch das machen, was ihr Spaß macht. Es sei sogar ein Kinderalbum geplant. Früher oder später werde sie aber bestimmt aufhören müssen: " "Ich glaube trotzdem, dass ich den Moment nicht verpassen werde, in dem ich sage: Jetzt reicht’s langsam." Ihre Fans hoffen selbstverständlich darauf, dass es eher länger dauert, bis Fischer an diesem Punkt angelangt ist.