In diesem Clip sprühen die Funken zwischen den beiden.

Am 5. August feierte Schlagerstar Helene Fischer ihren 40. Geburtstag. Zu diesem Anlass hat sich ihr Social-Media-Team auf Facebook einiges ausgedacht.

Gänsehautmoment

Nämlich 40 Beiträge über die Sängerin. Nun sorgt ein ganz besonderes Video für einen wunderschönen Gänsehautmoment. Darin zu sehen: Helene und ihr Mann Thomas Seitel bei einer Performance.





Verliebte Blicke

Zum Lied "Hand in Hand" legen sich Helene und Thomas richtig ins Zeug. Neben einer sehr professionellen Darbietung sieht man auch die Funken sprühen - Thomas sieht seine Helene verliebt an, hält sie fest in den Armen.

Fans kommentieren happy

Die Fans der Sängerin sind begeistert, schauen das Video mit großer Freude und kommentieren: "das ist das absolute highlight!", "Es gibt kein Lied und keine Performance, die eine größere Liebe zeigen" oder "DAS war definitiv das Highlight der ganzen Tour Diese pure Liebe, diese Energie und diese Leidenschaft Gerne in Zukunft mehr von den beiden Zuckerschneckchen"