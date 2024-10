× Kühlschrank richtig einräumen: So sparen Sie Geld

Es ist immer ärgerlich, wenn man Lebensmittel wegschmeißen muss. Wer seinen Kühlschrank jedoch clever einräumt, kann nicht nur Lebensmittel länger frisch halten, sondern auch seinen Geldbeutel schonen.

Jedes Jahr landen in österreichischen Haushalten etwa 160.000 Tonnen Lebensmittel im Müll – das sind rund 19 Kilogramm pro Person. Oft geht es ganz schnell: Die geöffnete Sauce rutscht im Kühlschrank immer weiter nach hinten, wird vergessen, verdirbt und muss schließlich weggeworfen werden. Doch mit etwas Planung lassen sich solche Kühlschrankpannen leicht vermeiden, und dabei können Sie auch noch Geld sparen.

Neues nach hinten stellen

Eine gute Übersicht im Kühlschrank hilft, um weniger Lebensmittel zu verschwenden. Viele Menschen stellen neu gekaufte Vorräte oft vorne ab und schieben die älteren nach hinten – eine Gewohnheit, die leicht zu unnötigem Verderb führen kann. Ordnen Sie stattdessen die frischen Produkte weiter hinten ein und rücken Sie die älteren Lebensmittel nach vorn. So behalten Sie alles im Blick und verbrauchen zuerst, was am längsten im Kühlschrank liegt.

Den Kühlschrank schlau einräumen

Damit die Lebensmittel möglichst lange frisch und genießbar bleiben, ist die richtige Lagerung das A und O. Ein wichtiger Faktor dabei ist die Temperatur im Kühlschrank, da er verschiedene Temperaturzonen aufweist. Warme Luft steigt nach oben, wodurch die oberen Fächer tendenziell wärmer sind als die unteren. Daher ist es wichtig, die Lebensmittel entsprechend ihrer Kühlbedürfnisse richtig einzusortieren.

Oberes Fach

Hier ist es am wärmsten, weshalb sich dieser Bereich für weniger empfindliche Lebensmittel eignet. Ideal für Speisenreste, zubereitete Gerichte, Marmelade und haltbare Produkte.

Mittleres Fach

In der Mitte herrscht eine moderate Kühle. Milchprodukte wie Joghurt, Quark und Frischkäse sind hier bestens aufgehoben.

Unteres Fach

Das unterste Fach ist am kältesten und somit der beste Platz für leicht verderbliche Lebensmittel wie rohes Fleisch, Fisch und Aufschnitt.

Gemüsefach

Die Schubladen haben eine etwas höhere Luftfeuchtigkeit und bieten daher das beste Klima für Obst und Gemüse.



Verzicht auf überflüssige Verpackungen

Viele Lebensmittel, vor allem Obst und Gemüse, werden oft unnötig verpackt und benötigen im Kühlschrank keine zusätzliche Plastikfolie oder Verpackung. Am besten bewahren Sie Gemüse in den vorgesehenen Schubladen auf. So bleibt es nicht nur länger frisch, sondern reduziert auch den Verpackungsmüll im Haushalt.

Es lohnt sich auch duftdicht verschlossene Glas-Behälter für Reste anzuschaffen. Wer die Behälter mit dem Inhalt und dem Datum beschriftet, behält den Überblick noch besser und verbraucht die Reste schneller. Auch den Inhalt offener Konserven sollte man besser in ein verschließbares Gefäß umfüllen.