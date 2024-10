× Übler Geruch: Die besten Tipps gegen stinkenden Müll in der Küche

Küchen-Trick: Darum sollten Sie eine Zitrone in die Mikrowelle legen Mikrowellen sind praktische Alltagshelfer, die unser Essen in Sekundenschnelle genießbar machen. Doch Dreck in der Mikrowelle kann einem schnell den Appetit verderben. Mit einem simplen Hack sind Sie Schmutz im Nu wieder los.