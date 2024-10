× Haushalts-Hack: Darum sollten Sie Alufolie in den Geschirrspüler geben

Viele von uns kennen die Alufolie als Helfer beim Backen oder zum Frischhalten von Lebensmitteln. Doch auch in der Spülmaschine hat sie eine ganz besondere Funktion.

Der Geschirrspüler ist ein praktischer Alltagshelfer in der Küche. Umso ärgerlicher ist es, wenn das Besteck nach dem Spülgang zwar sauber, aber dennoch matt und stumpf oder im schlimmsten Fall rostig herauskommt. Das mühsame Nachpolieren kostet Zeit und Nerven. Ein einfacher Trick kann hier Abhilfe schaffen: Alufolie. Sie soll helfen, das Besteck wieder zum Glänzen zu bringen – ganz ohne zusätzlichen Aufwand.

Das bewirkt Alufolie im Geschirrspüler

Viele kennen das Problem: Nach einigen Spülgängen neigt besonders Silberbesteck dazu, stumpf und glanzlos zu werden. Das liegt daran, dass Silber bei Kontakt mit Sauerstoff oxidiert und sich dadurch eine dünne, dunkle Schicht bildet. Die Alufolie kann dabei helfen, diesen Oxidationsprozess umzukehren und Ihr Besteck in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.

Der Schlüssel liegt in einer chemischen Reaktion, die zwischen dem Aluminium und dem in der Spülmaschine enthaltenen Reinigungsmittel stattfindet. Wenn Alufolie in der Spülmaschine mit Wasser und Geschirrspülmittel in Kontakt kommt, entstehen minimale elektrische Reaktionen, die helfen, Oxidationen auf Metallgegenständen, besonders auf Besteck, zu reduzieren. So kann auch die Bildung von Flugrost verhindert werden.

So funktioniert der Alufolien-Trick

Der Hack ist denkbar einfach umzusetzen und erfordert keine besonderen Vorbereitungen. Formen Sie einfach eine kleine Kugel aus Alufolie, etwa so groß wie einen Tischtennisball und legen Sie die Kugel in den Besteckkorb Ihres Geschirrspülers. Nach dem Spülgang werden Sie feststellen, dass Ihr Besteck deutlich glänzender ist, denn die Aluminiumfolie funktioniert wie ein Magnet, der den Flugrost anzieht, welcher sich ansonsten am Besteck festsetzen würde.

Weitere Tricks: So rostet Ihr Besteck nicht

Wer öfter mal mit rostigem Geschirr zu kämpfen hat, sollte das Besteck sofort nach dem Spülgang aus dem Geschirrspüler holen, damit der Dampf entweichen kann, und das Besteck mit einem Tuch abtrocknen. Es kann auch helfen, einen Spritzer Zitronensaft mit in die Spülmaschine zu geben, denn der Saft wirkt ebenfalls gegen Rost.

Etwas ungewöhnlich, aber auch Cola wirkt rostlösend. Legen Sie dazu das betroffene Besteck einige Stunden in ein Cola-Bad. Die enthaltene Phosphorsäure löst den Rost.