Heinrich kehrt nach Aus bei Meister Salzbug zu Vienna Capitals zurück

Der österreichische Teamverteidiger Dominique Heinrich kehrt in seine Heimatstadt Wien zurück und spielt künftig für die Vienna Capitals.

Das gab der Wiener Club der ICE-Eishockeyliga am Donnerstag bekannt. Der 32-Jährige hatte nach 16 Saisonen und sechs Meistertitel mit Red Bull Salzburg beim Titelverteidiger keinen neuen Vertrag erhalten.

Heinrich war 2007 als Stürmer nach Salzburg gewechselt und dort zum Verteidiger umfunktioniert worden. Bei den Roten Bullen und in neuer Position entwickelte er sich zu einem der besten rot-weiß-roten Verteidiger. Mit 410 Scorerpunkten (123 Tore und 287 Assists) ist er in der ewigen Bestenliste der Liga viertbester Verteidiger. "Wien verfügt über eine Mannschaft, die eine Chance hat, zu gewinnen. Es ist mir wichtig, in einer Mannschaft zu spielen, die um den Titel mitspielen kann", erklärte Heinrich. "Mit Dominique Heinrich bekommen wir einen Spieler, der für jedes Team in dieser Liga ein absoluter Gewinn wäre", sagte der neue Capitals-Trainer Marc Habscheid.