Selenskyj: Russland wird mit diesem Krieg nichts erreichen

Keinerlei Unterstützung in der Ukraine für russische Truppen und deren Vorgehen

Moskau wird mit seinem Angriffskrieg in der Ukraine nach Einschätzung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj keinen Erfolg haben. Einige Städte und Gemeinden seien bis auf die Grundmauern zerstört worden. "Aber sie haben nichts erreicht. Und sie werden nichts erreichen", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache, die in der Nacht auf Dienstag auf Telegram veröffentlicht wurde.

Binnen zwei Monaten hätten die russische Streitkräfte mehr als 1.100 Raketen gegen die Ukraine eingesetzt, unzählige Fliegerbomben sowie Artillerie. Im Osten des Landes hätten die russischen Einheiten nicht "einen Bröselchen" Unterstützung gesehen, auf die sie so sehr gesetzt hätten. In den Städten Cherson, Kachowka, Melitopol, Enerhodar oder anderen, die von russischen Truppen eingenommen worden seien, hätten sich die Menschen den Streitkräften Russlands nicht gebeugt.

Vor zwei Monaten hatte Russland das Nachbarland Ukraine angegriffen. Teile der Ost- und Südukraine sind seitdem unter russische Kontrolle geraten. Millionen Menschen sind auf der Flucht. Die Ukraine geht inzwischen von mindestens 3.800 getöteten Zivilisten aus.