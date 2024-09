× Mega-Gage! Helene Fischer gibt für Milliardär Geheim-Konzert

Auf ihrer Tour sang sie vor Zehntausenden Fans - jetzt überraschte Schlager-Superstar Helene Fischer mit einem Auftritt bei einer Firmenfeier. Dafür bekam sie aber eine Mega-Gage.

Das Hofgut Dagobertshausen fasst einige Hundert Gäste - die staunten nicht schlecht, als bei der Firmenfeier der Deutschen Vermögensberatung von Milliardär Andreas Pohl plötzlich Helene Fischer auf der Bühne stand und ihre Mega-Hits zum Besten gab.

© DVAG

© hofgut-dagoberthausen.com

Mega-Gage für Privatkonzert

Die Mitarbeiter wussten nichts vom Auftritt des Schlager-Superstars und waren begeistert von der Sängerin, die gerade ihre 360-Grad-Tour vorbereitet. Die nächsten großen Auftritte sind dann für 2026 geplant.

Jetzt wird über die Gage für den Auftritt spekuliert. Als sie 2019 zum 100. Geburtstag des Textil-Unternehmens Trigema in Burladingen sang, gab Chef Wolfgang Grupp später zu, kassierte Fischer satte 700.000 Euro für das Konzert.

Auch Andreas Pohl, Chef der Deutschen Vermögensberatung, könnte sich das mit seinem Privatvermögen von geschätzten 2,9 Milliarden Euro locker leisten.

TikTok-Video: "Ihr dürft Vollgas geben!"

Ein TikTok-Video von helenefischerera zeigt, wie Fischer dann auch andere Songs anstimmt - etwa den Partykracher "Seven Nation Army" von "The White Stripes". Sie teilt das Publikum in Männer und Frauen auf und testet dann, welche Gruppe lauter grölen kann. "Ihr dürft Vollgas geben", heizt Helene die Stimmung an. Ein Gast begeistert zur "Bild"-Zeitung: "Sie sorgte für Gänsehaut!"

© Universal Music ×

Helene Fischer 2026 wieder live in Wien

Wer Helene Fischer live erleben möchte, der muss bis 2026 warten - dann gastiert sie wieder am 11. Juli mit ihrer 360-Grad-Tour im Ernst-Happel-Stadion. Tickets gibt es jedenfalls schon jetzt online.