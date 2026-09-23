Thailand: Zu DIESEM Zeitpunkt ist das Reiseziel besonders günstig

Thailand muss kein teurer Traumurlaub sein. Wer bei Reisezeit und Region flexibel ist, kann bei Hotels und teilweise auch bei Flügen deutlich sparen. Besonders die Nebensaison zwischen Mai und Oktober lockt mit niedrigeren Preisen, allerdings hat sie auch ihre Tücken.

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Thailand, bitte einmal alles: Traumstrände, Streetfood, Inseln, Dschungel und pulsierende Städte. Kein Wunder, dass das Land zu den beliebtesten Fernreisezielen gehört. Wer dabei nicht unnötig tief in die Tasche greifen möchte, sollte allerdings nicht unbedingt in der klassischen Hauptsaison reisen.

Wann ist Thailand am günstigsten?

Als besonders günstige Reisezeit gilt grundsätzlich die Nebensaison von Mai bis Oktober. Die Tourism Authority of Thailand nennt für die Unterkunftspreise insbesondere Mai bis August als preiswerte Monate. Die teuerste Phase liegt dagegen typischerweise in der kühleren Reisezeit von Dezember bis Februar. Auch Lonely Planet bestätigt: Zwischen Mai und Oktober liegen die Preise für Unterkünfte und Transport häufig auf einem niedrigeren Niveau. Besonders Juli bis September gelten vielerorts als echte Low Season.

Regenzeit bedeutet nicht automatisch Dauerregen

Tempel Phra Mahathat Chedi Phakdi Prakat auf einem Hügel mit Blick aufs Meer bei Sonnenuntergang © Getty Images

Mai bis Oktober ist in vielen Teilen Thailands Regenzeit. Das bedeutet allerdings nicht zwangsläufig, dass man den gesamten Urlaub unter einem Regenschirm verbringt. Gerade zu Beginn der Regenzeit können Schauer heftig sein, aber oft relativ kurz ausfallen. Danach kann die Sonne wieder herauskommen. Im September und Oktober wird es vielerorts allerdings nasser. Bangkok erlebt in diesen Monaten besonders häufig Regen; gleichzeitig sind die Preise niedrig und die Besucherzahlen geringer. Wer also mit ein paar tropischen Schauern leben kann, bekommt dafür häufig weniger Menschen und günstigere Preise.

Achtung bei der Inselwahl

Und genau hier wird es interessant: Thailand hat nicht überall gleichzeitig dasselbe Wetter. An der Andamanensee mit beliebten Zielen wie Phuket, Krabi und den Phi-Phi-Inseln ist die trockenere Zeit grob von Dezember bis April. In der Regenzeit können dagegen stärkere Schauer und unruhigere See auftreten. Auf den Inseln im Golf von Thailand – etwa Koh Samui und Koh Phangan – verschiebt sich das Muster. Dort fällt die stärkste Regenzeit eher in Oktober bis Dezember.

Der perfekte Kompromiss: November

Thailändischer Tempel Wat Non Kum spiegelt sich bei Sonnenuntergang im ruhigen Wasser wider. © Getty Images

Wer nicht unbedingt absolute Tiefstpreise braucht, aber trotzdem sparen möchte, könnte sich den November ansehen. Der Monat markiert in vielen Regionen den Übergang von der Regen- zur Trockenzeit. Gleichzeitig sind die Preise teilweise noch niedriger als in der Hochsaison. Auch für Rundreisen kann November interessant sein, weil sich die Wetterbedingungen zunehmend stabilisieren.

Wer also vor allem günstig nach Thailand möchte, sollte die Regenzeit nicht sofort abschreiben. Mit etwas Flexibilität bei Reiseziel und Unterkunft kann gerade die Nebensaison eine interessante Möglichkeit sein, das Land günstiger und mit weniger Trubel zu erleben.