Laut Ranking: Das sind die fotogensten Strände der Welt

Ein neues internationales Strandranking zeigt, welche Küstenabschnitte auf Instagram am beliebtesten sind. Unangefochten an der Spitze steht dabei ein weltberühmter australischer Traumstrand.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wer im wohlverdienten Urlaub einen Fuß auf den weichen Sand setzt, zückt in den allermeisten Fällen sofort das Smartphone. Das perfekte Foto von türkisblauem Wasser, sanften Wellen und malerischen Sonnenuntergängen gehört für Reisende mittlerweile fest zum Urlaubsprogramm dazu, genau wie das Handtuch und die Sonnencreme.

Rekordansturm auf Social Media

Doch welche Strände weltweit lösen eigentlich den größten Foto-Hype aus? Ein neuseeländischer Whirlpool-Hersteller namens Hot Spring Spas NZ ist dieser Frage nachgegangen und hat eine detaillierte Analyse der beliebtesten Social-Media-Hotspots vorgelegt. Dafür wurden die Instagram-Daten von mehr als 160 bekannten Stränden in insgesamt 36 Ländern ganz genau unter die Lupe genommen.

Die Ergebnisse, die unter anderem in der renommierten "Sydney Post" veröffentlicht wurden, basieren auf einer spannenden Rechenmethode: Verglichen wurde die Gesamtzahl der Instagram-Beiträge mit der tatsächlichen Länge des jeweiligen Strandes. So entstand ein faires Ranking, das die Dichte der Social-Media-Posts pro Meter misst. Um überhaupt in die engere Auswahl der besten 98 Strände zu kommen, mussten die Orte eine strenge Hürde überspringen: Mindestens 50.000 Instagram-Posts waren die Grundvoraussetzung für die Berücksichtigung im weltweiten Vergleich.

Australien dominiert die Spitzenplätze

An aerial view of the iconic Bondi Beach in Sydney with the backdrop of the central business district as seen by a helicopter tour of the coast and the harbour. © Getty Images

Das Ergebnis des globalen Vergleichs zeigt eine beeindruckende Dominanz von Down Under, doch auch andere traumhafte Ecken der Erde sind stark vertreten. Am berühmten Bondi Beach im australischen Sydney kommt derzeit kein anderer Küstenabschnitt vorbei. Auf einer Länge von gerade einmal 874 Metern verteilen sich hier sage und schreibe 2.038.075 Instagram-Posts. Das bedeutet umgerechnet eine unglaubliche Dichte von 2.332 Beiträgen pro Meter Strand. Damit sichert sich Bondi Beach mit riesigem Vorsprung die weltweite Krone und verzeichnet mehr als doppelt so viele Fotos pro Meter wie der zweitplatzierte Kult-Strand Venice Beach in Kalifornien.

Doch Australien hat noch weitaus mehr heiße Eisen im Feuer. Mit Coogee Beach, ebenfalls in Sydney gelegen, und dem berühmten Surfers Paradise an der Gold Coast sichert sich der rote Kontinent gleich mehrere Spitzenplätze unter den ersten fünf der Weltrangliste. Coogee Beach ist nur 477 Meter lang, bringt es aber auf beachtliche 277.878 Posts, was einer Dichte von 583 Beiträgen pro Meter entspricht. Surfers Paradise folgt dicht dahinter mit 552 Posts pro Meter.

Die Top 10 im Überblick

Das Ranking zeigt eine bunte Mischung aus hawaiianischem Lifestyle, mexikanischem Flair, asiatischen Traumküsten und europäischen Hotspots. Jede dieser Destinationen zieht jährlich Millionen Besucher an, die ihre Erlebnisse online teilen:

Bondi Beach (Sydney, Australien) – 2.332 Posts pro Meter

(Sydney, Australien) – 2.332 Posts pro Meter Venice Beach (Kalifornien, USA) – 1.049 Posts pro Meter

(Kalifornien, USA) – 1.049 Posts pro Meter Coogee Beach (Sydney, Australien) – 583 Posts pro Meter

(Sydney, Australien) – 583 Posts pro Meter Surfers Paradise (Gold Coast, Australien) – 552 Posts pro Meter

(Gold Coast, Australien) – 552 Posts pro Meter Padang Padang Beach (Bali, Indonesien) – 483 Posts pro Meter

(Bali, Indonesien) – 483 Posts pro Meter Camps Bay Beach (Kapstadt, Südafrika) – 467 Posts pro Meter

(Kapstadt, Südafrika) – 467 Posts pro Meter Hikkaduwa Beach (Sri Lanka) – 432 Posts pro Meter

(Sri Lanka) – 432 Posts pro Meter Cala Comte (Ibiza, Spanien) – 430 Posts pro Meter

(Ibiza, Spanien) – 430 Posts pro Meter Sayulita (Mexiko) – 425 Posts pro Meter

(Mexiko) – 425 Posts pro Meter Waikiki (Hawaii, USA) – 418 Posts pro Meter

Am Ende zeigt die Erhebung, dass ein unvergesslicher Strandurlaub heute für viele erst dann perfekt ist, wenn er mit der ganzen Welt geteilt werden kann.