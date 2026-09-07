Fernreisen ohne Jetlag: Die schönsten Traumziele ohne Zeitverschiebung

Warum wertvolle Urlaubstage damit verbringen, die innere Uhr wieder ins Gleichgewicht zu bringen, wenn es auch anders geht? Wer clever reist, fliegt der Sonne entgegen und lässt den Jetlag einfach zu Hause.

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Tagelange Müdigkeit, ein dröhnender Kopf und nächtliches Wachliegen können einem schnell die ersten kostbaren Urlaubstage vermiesen. Doch gerade wenn man in weit entfernte Länder reist, kann man den Jetlag fast nicht vermeiden. Der Trick? Reisen Sie auf den Längengraden nach Süden statt nach Westen oder Osten. Hier sind die aufregendsten Fernreiseziele, die maximal ein bis drei Stunden Zeitunterschied zu Mitteleuropa haben.

Südafrika

Südafrika © Getty Images

Zeitunterschied: +1 Stunde (Winterzeit), keine Verschiebung zur Sommerzeit.

Südafrika bietet alles für das perfekte Abenteuer. Beginnen Sie Ihren Tag mit einer Safari im Kruger-Nationalpark, bei der Ihnen die berühmten "Big Five" begegnen. Entdecken Sie ein paar Tage später die pulsierende Weltmetropole Kapstadt, fahren Sie entlang der atemberaubenden Küste der Garden Route und genießen Sie Weltklasse-Weine in Stellenbosch. Abenteuer, spektakuläre Natur und pure Lebensfreude – und am nächsten Morgen wachen Sie frisch und erholt zur gewohnten Zeit auf.

Seychellen und Mauritius

Seychellen © Getty Images

Zeitunterschied: +2 bis +3 Stunden (je nach Jahreszeit)

Bilderbuchstrände mit puderweißem Sand, gigantische Granitfelsen und kristallklares, türkisfarbenes Wasser. Ob Sie auf den Seychellen mit Riesenschildkröten auf Tuchfühlung gehen oder auf Mauritius durch üppige Regenwälder zu versteckten Wasserfällen wandern: Hier wird der Begriff "Paradies" völlig neu definiert. Ideal für Taucher, Romantiker und alle, die einfach mal die Seele baumeln lassen wollen, ohne gegen bleierne Müdigkeit anzukämpfen.

Kenia und Sansibar

Sansibar © Getty Images

Zeitunterschied: +1 bis +2 Stunden

Die "Great Migration" (Große Tierwanderung) in der Serengeti oder der Masai Mara mit eigenen Augen zu sehen, gehört zu den magischsten Erlebnissen dieses Planeten. Nach staubigen und actiongeladenen Tagen können Sie sich an den weißen Stränden von Sansibar oder am Diani Beach (Kenia) unter Kokospalmen in den warmen Sand fallen lassen.

Namibia

Namibia © Getty Images

Zeitunterschied: +1 Stunde (Winterzeit), keine Verschiebung zur Sommerzeit.

Für Entdecker, die selbst hinter dem Steuer sitzen wollen, ist Namibia das absolute Roadtrip-Paradies. Erklimmen Sie im Sossusvlei bei Sonnenaufgang die höchsten und ältesten roten Sanddünen der Welt. Beobachten Sie Wüstenelefanten in der rauen Landschaft des Damaralands oder fahren Sie auf eigene Faust durch den Etosha-Nationalpark. Die Leere und Stille dieses Landes, gepaart mit einem unvorstellbar klaren Sternenhimmel, lässt Sie den Alltag sofort vergessen.

Vereinigte Arabische Emirate (VAE) und Oman

Abu Dhabi © Getty Images/Tetra images RF

Zeitunterschied: +2 bis +3 Stunden

In Dubai und Abu Dhabi erwarten Sie gigantische Wolkenkratzer, Luxus der Extraklasse und actionreiche Wüstensafaris. Wer es mystischer, rauer und traditioneller mag, reist in den benachbarten Oman: Spektakuläre Wadis (Schluchten) mit smaragdgrünen Naturpools, gewaltige Gebirgsmassive und der Duft von Weihrauch auf lebhaften Souks versetzen Sie in eine komplett andere Epoche.