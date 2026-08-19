Die romantischsten Flitterwochenziele für verschiedene Paartypen

Wer diesen Sommer geheiratet hat oder 2027 vor den Altar tritt, sollte die Hochzeitsreise jetzt mitplanen. Der neue Honeymoon-Index kürt die schönsten Flitterwochenziele. Wir verraten, welche Destination zu Erholung, Abenteuer und Kultur passt - inklusive Kostencheck.

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Viele frisch verheiratete Paare beginnen nach dem großen Fest erst jetzt mit der Planung ihrer Flitterwochen. Wer 2027 heiratet, sollte das Thema ebenfalls nicht auf die lange Bank schieben: Vor allem bei gefragten Inselresorts, besonderen Villen und Fernreisen lohnt es sich, Reisezeit und Budget frühzeitig festzulegen.

Eine aktuelle Orientierung liefert der Honeymoon Index 2026 des Rundreiseveranstalters Tourlane. Untersucht wurden 25 bekannte Flitterwochenziele – von Paris und Santorini bis zu Bora Bora und den Malediven. Das überraschende Ergebnis: Nicht das teuerste Reiseziel belegt den ersten Platz, sondern Mahé auf den Seychellen.

Das sind die zehn besten Flitterwochenziele für 2027

Bewertet wurden sieben Kriterien: die durchschnittlichen Kosten eines Fünf-Sterne-Hotels, romantische Atmosphäre, Dinnerpreise, Mobilität, Privatsphäre, Gastfreundschaft und Sicherheit. Alle Faktoren flossen gleich stark in die Gesamtwertung ein. Die Untersuchung fand im Juli 2026 statt, die angegebenen Preise sind daher als Momentaufnahme und nicht als verbindliche Angebote zu verstehen.

Mahé, Seychellen: Geeignet für Entspannung, Fünf-Sterne-Hotel pro Nacht ab ca. 340 Euro pro Nacht, sehr viel Privatsphäre und Inselgefühl, gleichzeitig deutlich günstiger als Bora Bora oder die Malediven Bora Bora, Französisch-Polynesien: Geeignet für Entspannung, Fünf-Sterne-Hotel ab ca. 910 Euro pro Nacht, Maximale Abgeschiedenheit und luxuriöse Overwater-Bungalows, allerdings lange Anreise und hohe Hotelkosten Fidschi: Geeignet für Entspannung, Fünf-Sterne-Hotel ab ca. 398 Euro pro Nacht, Private Inselresorts und vergleichsweise moderate Dinnerpreise, aber aufwendige Anreise ab Europa Malediven: Geeignet für Entspannung, Fünf-Sterne-Hotel ab ca. 398 Euro pro Nacht, Private Inselresorts und vergleichsweise moderate Dinnerpreise, aber aufwendige Anreise ab Europa Mauritius: Geeignet für Entspannung und Aktivitäten, Fünf-Sterne-Hotel ab ca. 335 Euro pro Nacht, Gute Mischung aus Strand, hochwertigen Resorts, Kulinarik, Natur und Ausflügen Seoul, Südkorea: Geeignet für Kultur. Fünf-Sterne-Hotel ab ca. 270 Euro pro Nacht, Luxushotels, ausgezeichnetes Essen und moderne Stadtkultur zu niedrigeren Preisen als in vielen westlichen Metropolen Ko Samui, Thailand: Geeignet für Entspannung und Wellness, Fünf-Sterne-Hotel ab ca. 160 Euro pro Nacht, Günstiger Fünf-Sterne-Luxus, Spa-Angebote und tropische Strände Santorini, Griechenland: Geeignet für Entspannung, Fünf-Sterne-Hotel ab ca. 300 Euro pro Nacht, Kurze Anreise ab Wien, Caldera-Blick und luxuriöse Höhlenhotels ohne Langstreckenflug Bali, Indonesien: Geeignet für Abenteuer, Fünf-Sterne-Hotel ab ca. 159 Euro pro Nacht, Besonders gutes Verhältnis aus Luxushotels, Aktivitäten, Kultur und Gastronomie Sansibar, Tansania: Geeignet für Entspannung, Fünf-Sterne-Hotels ab ca. 445 Euro pro Nacht, Viel Privatsphäre, sehr günstige Dinnerpreise und die Möglichkeit, Strandurlaub mit einer Safari zu verbinden

Warum die Seychellen das beste Flitterwochenziel sind

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Mahé setzt sich nicht durch einen einzelnen spektakulären Faktor an die Spitze, sondern durch das Gesamtpaket. Die Seychellen bieten abgelegene Buchten, hochwertige Resorts und viel Privatsphäre, ohne dass Paare den gesamten Honeymoon auf einer einzigen Hotelinsel verbringen müssen.

Für eine Hochzeitsreise eignen sich etwa zehn bis 14 Tage. Ideal ist eine Kombination aus Mahé, Praslin und La Digue: Auf Mahé warten Restaurants, kleine Märkte und Wanderwege, Praslin ist für das UNESCO-geschützte Naturreservat Vallée de Mai bekannt. La Digue lässt sich größtenteils mit dem Fahrrad erkunden; zu den Fixpunkten gehört die von Granitfelsen gerahmte Anse Source d’Argent. Zwischen den drei Inseln verkehren Fähren.

Für wen eignen sich die Seychellen? Für Paare, die nach der Hochzeit tatsächlich abschalten möchten, aber nicht ausschließlich am Resortpool liegen wollen. Schnorcheln, Tauchen, Wandern und Inselhopping lassen sich ohne überladenes Besichtigungsprogramm einbauen.

Beste Reisezeit: Tourlane empfiehlt Mai bis Oktober. Wer möglichst ruhiges Meer zum Tauchen und Schnorcheln möchte, sollte besonders April und Mai sowie Oktober und November prüfen. Im Juli und August ist es häufig etwas windiger.

Bali ist die beste Wahl für abenteuerliche Flitterwochen

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Bali schafft etwas, das bei Hochzeitsreisen oft schwierig ist: Die Insel verbindet private Poolvillen und luxuriöse Resorts mit genügend Erlebnissen für Paare, die nicht zwei Wochen lang am selben Strand liegen möchten.

Eine sinnvolle Route beginnt mit drei bis vier Nächten in Ubud. Von dort bieten sich eine Wanderung auf den Mount Batur, Tempelbesuche, eine Rafting-Tour oder ein Kochkurs an. Anschließend geht es für einige Tage nach Uluwatu, wo sich Strand, Surfen und gute Restaurants kombinieren lassen. Wer mehr Zeit hat, kann Nusa Lembongan oder Nusa Penida ergänzen.

Für wen eignet sich Bali? Für Paare, die Erholung, Kulinarik, Wellness und Abenteuer miteinander verbinden möchten. Wer hingegen absolute Abgeschiedenheit sucht, sollte überfüllte Regionen wie Canggu meiden und kleinere Resorts in Ubud, Sidemen oder im ruhigeren Osten der Insel wählen.

Beste Reisezeit: Die Trockenzeit reicht ungefähr von April bis Oktober. Besonders Mai, Juni und September bieten häufig gutes Wetter bei etwas weniger Andrang als im Juli und August. Aktueller Bali-Reiseführer

Seoul ist der Honeymoon-Tipp für Kulturfans

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Seoul auf Platz sechs ist die größte Überraschung in den Top Ten. Die südkoreanische Hauptstadt bietet zwar weniger Privatsphäre als ein Inselresort, punktet dafür mit hochwertigen Hotels, sehr gutem öffentlichem Verkehr, abwechslungsreicher Gastronomie und einem starken Kontrast zwischen jahrhundertealter Geschichte und futuristischem Stadtleben.

Paare können morgens den Gyeongbokgung-Palast besuchen, durch traditionelle Hanok-Viertel spazieren und den Abend in einer Rooftop-Bar oder bei einem koreanischen Degustationsmenü ausklingen lassen. Das Bukchon Hanok Village liegt zwischen mehreren historischen Palästen, ist allerdings weiterhin ein bewohntes Viertel – Besucher sollten sich entsprechend rücksichtsvoll verhalten.

Für einen abwechslungsreichen Honeymoon empfiehlt sich eine Kombination aus vier bis fünf Nächten in Seoul und einigen Tagen in Gyeongju, Busan oder auf der Insel Jeju. So wird aus dem Städtetrip eine richtige Hochzeitsreise.

Für wen eignet sich Seoul? Für Paare, die gutes Essen, Design, Shopping und Kultur spannender finden als einen klassischen Strandurlaub.

Beste Reisezeit: März bis Mai sowie September und Oktober. Im Frühling lockt die Kirschblüte, im Herbst sind die Temperaturen angenehm und die Parks verfärben sich.

Santorini ist die einfachste Honeymoon-Alternative ab Wien

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Wer nach der Hochzeit keine Fernreise antreten möchte, findet mit Santorini eine deutlich unkompliziertere Alternative. Austrian Airlines bietet saisonale Flüge ab Wien an; die reine Flugzeit beträgt rund zwei Stunden und 15 Minuten.

Entscheidend ist allerdings die Reisezeit. Im Juli und August sind Oia und Fira besonders voll, die Hotelpreise hoch und ruhige Sonnenuntergänge selten. Für Flitterwochen sind Ende Mai, Juni, September und Anfang Oktober meist die bessere Wahl.

Statt ausschließlich in Oia zu bleiben, lohnt sich eine Unterkunft in Imerovigli, Pyrgos oder Megalochori. Unbedingt einplanen sollte man eine Bootsfahrt durch die Caldera, die Ausgrabungsstätte Akrotiri, ein Dinner mit Blick auf den Vulkan und einen Besuch der ungewöhnlichen schwarzen oder roten Vulkanstrände.

Santorini eignet sich besonders für einen kurzen Honeymoon von fünf bis sieben Nächten oder als erste Station einer längeren Griechenlandreise.

Flitterwochen 2027 planen

Wer 2027 heiratet, kann bereits jetzt eine Auswahl von zwei oder drei Zielen treffen und die bevorzugten Hotels beobachten. Sobald Flüge und Zimmer für den gewünschten Zeitraum verfügbar sind, lassen sich die tatsächlichen Gesamtkosten seriös vergleichen. Vor der endgültigen Buchung sollten außerdem die dann geltenden Einreisebestimmungen, Flugpläne und Stornobedingungen kontrolliert werden.