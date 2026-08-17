Neues Städte-Ranking 2026: Diese Ziele lösen das stärkste Fernweh aus

Besucherzahlen und berühmte Sehenswürdigkeiten spielen in diesem Ranking nur eine Nebenrolle. Ein neuer Index untersucht, welche Städte weltweit am attraktivsten sind und bei Reisenden besonders positive Sehnsuchts-Gefühle auslösen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die meisten Städterankings vergleichen Flughäfen, Hotelangebote, Infrastruktur oder die Zahl internationaler Gäste. Der "Global Tourism City Attractiveness Index 2026" verfolgt einen anderen Ansatz: Er untersucht, worüber Reisende sprechen, welche Destinationen sie positiv bewerten und welche Erlebnisse offenbar auch nach der Rückkehr in Erinnerung bleiben.

Dafür wurden weltweite Social-Media-Daten in 14 Sprachen ausgewertet. Der Index unterscheidet zwischen der internationalen Bekanntheit einer Stadt und ihrer emotionalen Attraktivität. Dadurch können weltberühmte Metropolen das Gesamtranking anführen, während andere Reiseziele bei der persönlichen Begeisterung deutlich stärker abschneiden.

Das Ergebnis bringt einige bekannte Namen – aber auch eine auffällige Häufung in einem bestimmten Reiseland.

New York gewinnt – doch Japan sorgt für die größte Begeisterung

New York © Getty Images

Den ersten Platz im "Global Tourism City Attractiveness Index 2026" belegt New York. Die US-Metropole verbindet eine enorme internationale Bekanntheit mit überwiegend positiven Reaktionen von Reisenden. Dahinter folgen Paris, Osaka, Kyoto und Seoul.

Osaka © Getty Images

Besonders bemerkenswert ist das Abschneiden Japans. Mit Osaka, Kyoto und Okinawa schafft es das Land gleich dreimal in die weltweiten Top Ten. Im Teilranking der rein emotionalen Attraktivität liegen Osaka und Kyoto sogar auf den Plätzen eins und zwei.

Das deutet auf einen Reisetrend hin, der sich schon länger beobachten lässt: Urlauber möchten nicht mehr ausschließlich berühmte Sehenswürdigkeiten fotografieren. Gefragt sind Destinationen, die sich über ihre Küche, ihre Viertel, ihre Kultur und den lokalen Alltag erleben lassen.

Die Top 10 im "Global Tourism City Attractiveness Index 2026"

New York, USA Paris, Frankreich Osaka, Japan Kyoto, Japan Seoul, Südkorea London, Großbritannien Rom, Italien Bangkok, Thailand Okinawa, Japan Chicago, USA

Drei Top-Ziele für einen spontanen Trip ab Österreich

Paris © Getty Images

Nicht alle ausgezeichneten Städte verlangen eine Fernreise. Paris, London und Rom gehören ebenfalls zu den Top Ten und sind direkt ab Wien, Linz oder Salzburg erreichbar.

Rom eignet sich ideal für ein verlängertes Wochenende. Im Frühling und Herbst lässt sich die Stadt wesentlich angenehmer zu Fuß erkunden als während der Hochsommerhitze.

Paris erreicht man in rund zwei Stunden. Wer Eiffelturm, Louvre und Montmartre bereits kennt, kann den nächsten Aufenthalt bewusst auf einzelne Viertel konzentrieren – etwa Canal Saint-Martin, South Pigalle oder das 11. Arrondissement.

London liegt etwa 2 Stunden und 30 Minuten von Wien entfernt. Die Stadt passt besonders gut zu Reisenden, die Museen, Shopping, Theater und neue Restaurants miteinander verbinden möchten.

Auch vier Fernreiseziele sind direkt erreichbar

Chicago © Getty Images

New York ist von Wien aus ohne Umstieg in rund 9 Stunden und 10 Minuten erreichbar. Für den ersten Besuch sollte man mindestens fünf volle Tage einplanen und neben Midtown auch Viertel wie Harlem, Greenwich Village, die Lower East Side und Brooklyn erkunden.

Chicago ist mit etwa 9 Stunden und 50 Minuten Flugzeit fast ebenso unkompliziert erreichbar. Eine Architektur-Bootsfahrt auf dem Chicago River, das Art Institute und die Stadtstrände am Lake Michigan machen die Metropole besonders zwischen Mai und Oktober interessant.

Nach Bangkok dauert der Direktflug rund 10 Stunden und 15 Minuten. Die thailändische Hauptstadt eignet sich nicht nur als Zwischenstopp auf dem Weg zu den Inseln. Tempel, Streetfood, Märkte und Rooftop-Bars füllen problemlos vier oder fünf Tage. Die angenehmste Reisezeit reicht von November bis Februar.

Auch Seoul wird von Korean Air direkt ab Wien angeflogen. Die südkoreanische Hauptstadt ist besonders für Foodies, Beauty-Fans und Designinteressierte spannend. Neben den Palästen und dem traditionellen Viertel Bukchon lohnen sich moderne Gegenden wie Seongsu, Ikseon-dong und Hongdae.