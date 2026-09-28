Luxus-All-inclusive an der Costa del Sol

Pauschalurlaub muss längst nichts mehr mit Massenbuffets und Liegenreservierung zu tun haben, wie die Málaga-Dependance der Ikos-Kette zeigt.

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All-inclusive und Luxus? Lange klangen diese beiden Begriffe eher nach Gegensätzen. Im Ikos Andalusia an der Costa del Sol gehört genau diese Kombination zum Konzept. Direkt am Meer, zwischen Marbella und Estepona, wird aus dem klassischen Pauschalurlaub ein Aufenthalt mit Fine Dining, persönlichem Service, Spa und jeder Menge Möglichkeiten, das echte Andalusien zu entdecken.

Schon bei der Anreise wird klar, dass hier einiges anders läuft. Nach dem Flug von Wien nach Málaga wartet am Flughafen bereits der organisierte Transfer. Wer mindestens fünf Nächte in der entsprechenden Kategorie bucht, kann diesen Service kostenlos nutzen. Nach knapp einer Stunde Fahrt ist das Resort erreicht.

Ankommen in gediegener Atmosphäre

Der Empfang im Ikos Andalusia ist herzlich und unkompliziert. Bei einem Cocktail werden die wichtigsten Bereiche des weitläufigen Resorts erklärt, bevor es ins Zimmer geht. Mein Zuhause für die kommenden Tage: ein wunderschönes Gartenzimmer, das mit seiner ruhigen Lage und dem Blick ins Grüne ab Minute eins für Urlaubsstimmung sorgt.

Am Abend steht bereits das erste kulinarische Highlight auf dem Programm: Dinner im "Ouzo". Das griechische Restaurant serviert modern interpretierte griechische Küche à la carte. Für mich ist es ein Auftakt nach Maß: feinster gegrillter Fisch, mediterrane Aromen und dazu die elegante Atmosphäre des Restaurants. All-inclusive fühlt sich hier plötzlich verdächtig nach Fine Dining an.

Erlesene Restaurants statt Buffet-Marathon

Am nächsten Morgen wartet ein ausgiebiges Frühstück, bevor das Resort genauer erkundet wird. Und das hat einiges zu bieten: Im Ikos Andalusia stehen neun Restaurants zur Auswahl. Die Küchen reichen von mediterranen und griechischen Spezialitäten über italienische und französische Küche bis hin zu asiatischen und spanischen Gerichten.

Nur eines der Restaurants setzt auf ein klassisches Buffet-Konzept. Die übrigen gastronomischen Angebote funktionieren à la carte. Für Gäste bedeutet das: kein täglicher Kampf um den besten Tisch und keine endlosen Buffet-Schlangen, sondern Restaurantbesuche mit Menü und Service.

Auch die Pools setzen auf Klasse statt Masse: Das Resort verfügt über mehrere Innen- und Außenpools, darunter einen eigenen Bereich nur für Erwachsene. Dazu kommt der direkte Zugang zum Strand. So finden sowohl Familien als auch kinderlose Ruhesuchende ihren persönlichen Platz am Wasser.

Und genau das macht das Ikos Andalusia so interessant: Das Resort ist zwar familienfreundlich, aber keineswegs ausschließlich auf Familien oder Paare zugeschnitten. Wer Ruhe statt Partyszene sucht, einfach ein paar Tage abschalten, gut essen, sich verwöhnen lassen und an nichts denken will, findet hier ebenfalls das passende Setting. Zwischen Spa, Strand, Pool, Livemusik und den zahlreichen Restaurants lässt sich ein Urlaub verbringen, bei dem man ganz bei sich sein kann.

Ikos Andalusia 1 / 6 : Das weitläufige Ikos Andalusia liegt an der Costa del Sol zwischen Marbella und Estepona und bietet direkten Zugang zum kilometerlangen Sandstrand. © ikosresorts Zum Gartenzimmer gehört ein eigener, abgeschirmter Außenbereich mit Liegen und Blick Richtung Meer. © oe24 : In den Abendstunden sorgen wechselnde Musiker und Ensembles für elegante Unterhaltung im Resort. © oe24

Massage, Meer, Musik

Nach der Resortbesichtigung beginnt der Entspannungsmodus: Im Ikos Spa by Anne Semonin Paris gönne ich mir eine Massage. Herrlich entspannend und genau das Richtige nach den ersten Eindrücken.

Am Abend wartet dann noch ein Detail, das besonders gut zum eleganten Ambiente des Hauses passt: In der Main Bar gibt es regelmäßig Live-Musik. Während meines Aufenthalts reicht das Programm von Klaviermusik bis zu klassischen Darbietungen mit Streichinstrumenten. Mal spielt ein Pianist, mal sorgen mehrere Musiker mit Geige und anderen Streichinstrumenten für die musikalische Begleitung. Statt lauter Partyatmosphäre klingt der Tag hier bei einem Cocktail und klassischer Livemusik aus.

Estepona: Andalusien außerhalb des Resorts

Das Ikos-Konzept endet nämlich nicht am Hoteltor. Mit dem Dine-Out-Programm können Gäste ausgewählte Restaurants in der Umgebung besuchen. Eine kurze Taxifahrt führt mich nach Estepona. Die kleine Küstenstadt begeistert mit ihren weißen Häusern, hübschen Gassen und mediterranem Flair.

Zum Abendessen geht es in ein ausgewähltes Restaurant in der Altstadt. Das Essen ist hervorragend und zeigt einmal mehr, dass der Urlaub nicht ausschließlich innerhalb der Resortanlage stattfinden muss. Besonders praktisch: Nach dem Dinner muss man sich nicht um die Rückfahrt kümmern. Das Ikos stellt für die Dine-Out-Erlebnisse einen Shuttle-Service zur Verfügung, der die kulinarisch verwöhnten Gäste zurück ins Resort bringt.

So lässt sich ein Abend in Estepona genießen, ohne ständig auf die Uhr oder das nächste Taxi schauen zu müssen.

Mit dem MINI nach Málaga

Am nächsten Tag heißt es: raus aus dem Resort und rein ins Auto. Im Rahmen des Local Drive Adventure stellt Ikos seinen Gästen einen MINI Countryman zur Verfügung, mit dem sie die Umgebung auf eigene Faust erkunden können.

Unser Ziel ist Málaga. Die Stadt verbindet mediterranes Lebensgefühl mit Kultur und Geschichte und eignet sich gleichzeitig hervorragend für einen kleinen Shopping- und Sightseeing-Ausflug. Ein besonderer Programmpunkt ist der Besuch des Picasso-Museums. Hier gibt es spannende Einblicke in das Werk des in Málaga geborenen, weltberühmten Künstlers.

Am Abend geht es zurück ins Resort und diesmal ins Anaya, das asiatische Restaurant des Hotels. Wieder à la carte, wieder mehrere Gänge und erneut ein völlig anderes kulinarisches Konzept. Genau dieses Potpourri für den Gaumen macht das gastronomische Angebot des Ikos aus.

Frühstück im Bett und ein schwerer Abschied

Der letzte Morgen beginnt ganz entspannt. Statt noch schnell ins Restaurant zu gehen, bestelle ich mein Frühstück direkt aufs Zimmer. Das Dine-in-Angebot ist eine der kleinen Annehmlichkeiten, die einen Aufenthalt hier wahrlich luxuriös machen: Kaffee, Frühstück, Kofferpacken und dabei einfach noch ein bisschen Ruhe genießen. Der danach anstehende Abschied fällt schwer, wenngleich er durch den vom Resort organisierten Transfer zum Flughafen Málaga stressfrei verläuft.

Wer das Ikos Andalusia selbst erleben möchte, sollte bei der Planung nicht zu lange warten. Gerade in den stark nachgefragten Reisezeiträumen sind die begehrten Termine schnell vergeben. Früh buchen lohnt sich daher.

Was bleibt? Vor allem die Erkenntnis, dass All-inclusive nicht zwangsläufig Verzicht auf Individualität und Klasse bedeutet. Im Ikos Andalusia kann man morgens am Meer frühstücken, mittags zwischen Pool und Strand wechseln, sich am Nachmittag eine Massage gönnen, abends Fine Dining genießen, klassische Livemusik hören und zwischendurch einfach ins echte Andalusien eintauchen.

Wer selbst in den Luxus des Ikos Andalusia eintauchen möchte, findet alle Informationen und Buchungsmöglichkeiten auf der offiziellen Website von Ikos Andalusia unter: www.ikosresorts.com