Slowenien verbindet Radsport und Urlaub

Wenn Europas Radsport-Elite im Oktober durch Slowenien fährt, wird die Strecke selbst zum Erlebnis: Zwischen Ljubljana, Alpen und Adria verbindet das Land Sport, Natur und Genuss.

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Slowenien zeigt sich Anfang Oktober von einer besonders sportlichen Seite – und zugleich als vielseitiges Reiseziel. Vom 2. bis 7. Oktober 2026 finden erstmals die UEC Road European Championships im Land statt. Die Rennen führen von der Hauptstadt Ljubljana durch die Region Gorenjska bis nach Šenčur und damit mitten durch eine Landschaft, die zu den reizvollsten des Landes zählt.

Für Besucher bietet die Europameisterschaft dabei mehr als spannende Radrennen. Die Strecke führt durch eine abwechslungsreiche Region mit Flusstälern, sanften Hügeln, dichten Wäldern und den markanten Gipfeln der slowenischen Alpen. Wer das Sportereignis mit einem Aufenthalt verbindet, kann die Rennstrecke zugleich als Reiseführer durch Zentralslowenien nutzen.

Von Ljubljana bis zu den Alpen

Ausgangspunkt ist Ljubljana. Die slowenische Hauptstadt verbindet historische Architektur, lebendige Plätze und eine kompakte Innenstadt mit dem direkten Zugang zur Natur. Von hier geht es in Richtung Gorenjska.

Entlang der Strecke liegen sehenswerte Orte wie Kranj und Kamnik. Kranj liegt spektakulär auf einem Felsplateau über einer tief eingeschnittenen Schlucht. Kamnik wiederum gilt als historisches Tor zu den Steiner Alpen. Von hier ist auch die bekannte Hochebene Velika Planina erreichbar.

Die Region eignet sich damit nicht nur für Radsportfans. Wandern, Radfahren und Ausflüge in die Bergwelt machen Gorenjska zu einer Destination für Aktivurlauber.

Spektakuläre Kulisse für das Finale

© Vid Ponikvar, Sportida d.o.o.

Ein besonderer Höhepunkt der Europameisterschaften wartet am Anstieg zum Možjanca. Der steile und anspruchsvolle Abschnitt gehört zum Rundkurs, den das Elitefeld fünfmal absolvieren muss.

Für Zuschauer bedeutet das: Rennsport hautnah inmitten einer eindrucksvollen Berglandschaft. Vor dem Finale in Šenčur führt die Strecke zudem durch Preddvor. Die Gemeinde liegt idyllisch am See Črnava und am Fuß mächtiger Berggipfel.

Gerade diese Verbindung von Sport und Landschaft macht die Europameisterschaft auch für Reisende interessant. Ein Besuch an der Rennstrecke lässt sich mit einem Aufenthalt in den umliegenden Orten und mit Ausflügen in die Natur verbinden.

Slowenien als Aktivurlaubsziel

Mit rund 800 Athletinnen und Athleten aus 50 Ländern werden die Europameisterschaften zu einem internationalen Großereignis. Für die Gastgeberregion sind die Titelkämpfe gleichzeitig eine Gelegenheit, ihre touristischen Möglichkeiten einem internationalen Publikum zu präsentieren.

Dabei steht nicht nur der Radsport im Mittelpunkt. Die Kombination aus Bergen, Seen, historischen Städten und regionaler Küche macht die Region zu einem vielseitigen Ziel für einen Aktivurlaub.

Genuss an der Rennstrecke

Wer das Rennen mit einem besonderen kulinarischen Erlebnis verbinden möchte, kann zwischen zwei VIP-Bereichen wählen. Der "Business Club" Šenčur befindet sich direkt an der Zielgeraden. Der "Gourmet Club" Možjanca liegt an einem der spektakulärsten Anstiege oberhalb von Preddvor.

Für die Küche sorgt Jezeršek Catering, ein traditionsreiches slowenisches Unternehmen, das für gehobene und kreative Gastronomie bekannt ist. So wird aus dem Besuch der Europameisterschaft ein Erlebnis, bei dem sich Radsport, Landschaft und Kulinarik verbinden.

Die UEC Road European Championships sind damit nicht nur ein Termin für Radsportfans. Sie bieten auch einen Anlass, Slowenien auf einer Route kennenzulernen, die einige seiner schönsten Seiten miteinander verbindet – von der Hauptstadt über historische Orte bis in die Alpenlandschaft von Gorenjska.

Tickets für den Gourmet Club: Jezeršek Catering – VIP Gourmet Club