Dieses Wochenende ist ganz Wien unterwegs: Die 4 besten Dinge, die man kostenlos machen kann

Wer für das kommende Wochenende noch keine Pläne hat, sollte sich besser nicht zu Hause verstecken. Wien fährt von 25. bis 27. September ein überraschend großes Gratis-Programm auf. Von normalerweise verschlossenen Gebäuden über Weinberge bis zu Design und Kunst: Diese vier Unternehmungen kosten keinen Cent.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Herbst ist offiziell da – doch an diesem Wochenende gibt es in Wien mehr als genug Gründe, noch einmal ausgiebig vor die Tür zu gehen. Und dafür muss man nicht einmal tief in die Tasche greifen. Gleich mehrere große Veranstaltungen finden bei freiem Eintritt statt.

Besonders Architektur-, Design- und Kunstfans kommen auf ihre Kosten. Wer lieber draußen unterwegs ist, kann hingegen durch die Wiener Weinberge spazieren. Das sind unsere vier Favoriten für ein Wochenende in Wien, das trotz vollem Programm nichts kosten muss.

1. Hinter sonst verschlossene Türen blicken

© Getty Images

Eines der spannendsten Events des Wochenendes ist Open House Wien. Von Freitag, 25. September, bis Sonntag, 27. September, öffnen insgesamt 53 Gebäude und Freiflächen ihre Türen – darunter Orte, die normalerweise für die Öffentlichkeit gar nicht oder nur eingeschränkt zugänglich sind.

Mit dabei sind zeitgenössische Architektur, historische Gebäude und ungewöhnliche Stadtprojekte. Volunteers und Fachleute führen durch die jeweiligen Locations und verraten dabei auch Details, die man bei einem normalen Besuch wohl nie erfahren würde.

Das Beste: Die Besichtigungen sind kostenlos und eine Anmeldung ist nicht notwendig. Allerdings gilt "First come, first served". Die teilnehmenden Standorte können je nach Gebäude zwischen 10 und 17 Uhr besucht werden.

2. Durch die Wiener Weinberge wandern

© Getty Images

Kaum eine Großstadt kann bei diesem Wochenendprogramm mithalten: Am Samstag und Sonntag finden wieder die Wiener Weinwandertage statt.

Dabei führen unterschiedliche Routen durch die Wiener Weinlandschaft und vorbei an Winzerbetrieben, Heurigen und Aussichtspunkten. Unter anderem geht es von Neustift nach Nussdorf sowie von Strebersdorf nach Stammersdorf. Gerade Ende September ist die Kombination aus Weinbergen, Herbststimmung und Blick über Wien besonders schön.

Die Wanderwege selbst sind kostenlos zugänglich. Wer unterwegs bei den Winzern einkehrt, Wein verkostet oder etwas isst, muss dafür natürlich bezahlen. Die offiziellen Routen können jeweils von 10 bis 18 Uhr erkundet werden.

3. Bei der Vienna Design Week die Kunst-Zukunft entdecken

© Getty Images

Am Freitag startet eines der größten Kreativ-Events des Landes: Die Vienna Design Week verwandelt Wien zehn Tage lang in eine riesige Bühne für Design.

Im Zentrum stehen Möbel-, Produkt- und Industriedesign ebenso wie Architektur, Grafik, Social Design und experimentelle Projekte. Festivalzentrale ist heuer der Hietzinger Kai 101.

Besonders spannend sind die ungewöhnlichen Projekte: Bei "THEMIS DANUBE" bekommt etwa das Ökosystem der Donau durch eine interaktive Installation gewissermaßen eine Stimme. Bei "There Will Be Cake!" beschäftigen sich Studierende wiederum mit Werkzeugen, Formen und Ritualen rund ums Kuchenbacken. Die Festivalzentrale ist bei freiem Eintritt zugänglich, ebenso zahlreiche Programmpunkte des Festivals.

4. Beim Herbstfest durch die Brotfabrik schlendern

© Paul Blazek

Auch Favoriten hat am Samstag ein kostenloses Wochenendprogramm zu bieten. In der Brotfabrik Wien findet am 26. September ein Herbstfest statt.

Das Areal in der Absberggasse gehört ohnehin zu den spannenderen Kulturorten außerhalb der klassischen Wiener Innenstadt. Das Herbstfest ist daher eine gute Gelegenheit, die ehemalige Fabrikanlage einmal zu erkunden und einen entspannten Nachmittag im 10. Bezirk zu verbringen. Der Eintritt ist frei.

Ein Wochenende, für das man Wien eigentlich gar nicht verlassen muss

Architektur am Vormittag, Weinwandern am Nachmittag und Design oder Kunst danach: Selten fallen in Wien so viele große kostenlose Veranstaltungen auf ein einziges Wochenende.

Wer möglichst viel mitnehmen möchte, sollte vor allem bei Open House Wien vorab eine Route planen. Bei den Führungen gilt das First-Come-First-Served-Prinzip. Und auch beim Weinwandern lohnt es sich, etwas Zeit einzuplanen – schließlich ist dort spätestens beim ersten Heurigen vermutlich Schluss mit dem komplett kostenlosen Wochenende.