Brisante Duelle in zweiter Cuprunde

Die zweite Runde des UNIQA ÖFB-Cups bringt einige brisante Begegnungen. Rapid, Austria und Titelverteidiger Salzburg bekommen es allesamt mit Regionalligisten zu tun. Zu einem Traditionsduell kommt es zwischen Sturm Graz und Austria Salzburg.

Titelverteidiger Salzburg trifft in der 2. Runde des ÖFB-Fußball-Cups auf Union Gurten aus der Regionalliga Mitte. Rapid bekommt es mit dem USV Allerheiligen (RL Mitte), die Austria mit dem ASV Siegendorf (RL Ost) und Sturm Graz mit Austria Salzburg (RL Salzburg) zu tun. Das ergab die Auslosung durch die "Glücksfee", ORF-Innenpolitikchef Hans Bürger, am Freitag in Wien. Die Spiele finden vom 30. August bis 1. September statt.

Die Landesverbandsvereine haben die Möglichkeit, beim ÖFB einen Antrag auf das Heimrecht zu stellen. Noch vor den Bundesligisten - alle zwölf hatten den Aufstieg aus der ersten Runde geschafft - wurden acht der zehn verbliebenen Zweitligisten untereinander ausgelost. Die übrigen beiden 2.-Liga-Vertreter FC Dornbirn und Admira zogen als Gegner den TSV Hartberg bzw. den SCR Altach. Austria Klagenfurt spielt gegen Schwarz Weiß Bregenz (RL Vorarlberg), der WAC gegen den Deutschlandsberger SC (RL Mitte), der LASK gegen den SC Imst (RL Tirol), die SV Ried gegen Hertha Wels (RL Mitte), Austria Lustenau gegen den Wiener Sport-Club (RL Ost) und die WSG Tirol gegen den FCM Traiskirchen (RL Ost).

Auslosung der 2. Runde im ÖFB-Cup vom Freitag:

Kapfenberger SV - FAC

SV Lafnitz - GAK

SV Horn - SKN St. Pölten

SKU Amstetten - Blau Weiß Linz

TSV Hartberg - FC Dornbirn

SCR Altach - FC Admira

Rapid Wien - USV Allerheiligen

Austria Klagenfurt - Schwarz Weiß Bregenz

WAC - Deutschlandsberger SC

FC Red Bull Salzburg - Union Gurten

LASK - SC Imst

Austria Wien - ASV Siegendorf

SV Ried - Hertha Wels

Austria Lustenau - Wiener Sport-Club

WSG Tirol - FCM Traiskirchen

Sturm Graz - Austria Salzburg