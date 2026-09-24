Die schönsten Herbst-Wanderungen rund um Wien

Bunte Wälder, klare Bergluft und endlich wieder richtiges Herbstwetter: Wer am Wochenende raus aus Wien und rein in die Berge möchte, muss gar nicht weit fahren. Rund um Semmering, Rax und im Mostviertel warten Wanderungen mit Gipfelblick, Panoramen und jeder Menge Herbst-Feeling.

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Am Wochenende ist das schöne Wetter zurück und damit die perfekte Zeit für eine Wanderung. Die Temperaturen sind angenehmer als im Hochsommer, die Wälder färben sich langsam bunt und bei klarer Sicht reicht der Blick weit über die Berglandschaft. Und das Beste: Von Wien aus ist man schneller in den Bergen, als man denkt. Wer ungefähr eine Stunde Fahrtzeit einplant, erreicht bereits einige richtig schöne Wandergebiete.

Semmering: Herbstwandern mit Bergpanorama

Der Semmering ist für einen spontanen Bergtag aus Wien fast unschlagbar. Rund um Hirschenkogel und Sonnwendstein gibt es Touren für unterschiedliche Ansprüche, von gemütlichen Runden bis zu anspruchsvolleren Wanderungen. Besonders schön ist die Panoramawanderung Sonnwendstein–Hirschenkogel. Die rund 11,5 Kilometer lange Tour dauert etwa vier Stunden und führt bis auf 1.523 Meter. Unterwegs warten Ausblicke auf das Wiener Becken, das Mürztal sowie Rax und Schneeberg.

Distanz: ca. 11,5 km

Dauer: ca. 4 Stunden

Höhenmeter: ca. 703 m

Schwierigkeit: mittel

Rax: Für echtes Berggefühl

Blick auf Schneeberg © Getty Images/imageBROKER RF

Wer nicht einfach nur durch den Herbstwald spazieren möchte, sondern richtiges Bergfeeling sucht, sollte Richtung Rax fahren. Die Rax-Schneeberg-Region bietet zahlreiche anspruchsvollere Touren und vor allem oben am Plateau spektakuläre Ausblicke. Wer eine längere Tour plant, kann das Wandern außerdem mit einer Einkehr verbinden – auf der Rax gibt es mehrere Hütten entlang beziehungsweise rund um das Plateau. Für einen Herbsttag mit guter Fernsicht ist die Rax besonders reizvoll: unten bunte Wälder, oben bereits alpine Landschaft.

Schneeberg: Gipfelgefühl inklusive

Blick auf Schneeberg © Getty Images/Westend61

Für alle, die beim Wandern gerne sagen können "Wir waren wirklich am Berg", ist der Schneeberg eine Option. Die verschiedenen Aufstiege sind allerdings deutlich anspruchsvoller als eine klassische Herbstwanderung im Wienerwald. Trittsicherheit, Kondition und passende Ausrüstung sind je nach Route wichtig. Gerade im Herbst kann der Schneeberg dafür mit spektakulärer Fernsicht punkten – bei klarer Sicht reicht der Blick weit über Niederösterreich.

Ötschergräben: Herbst-"Grand Canyon"

Hiking Trail Beneath Wild Mountain River In Ötschergräben in Austria © Getty Images/iStockphoto

Etwas weiter Richtung Mostviertel wartet eines der spektakulärsten Wanderziele Niederösterreichs: die Ötschergräben. Im Herbst wird die Schlucht besonders schön. Bunte Laubwälder treffen auf türkisfarbenes Wasser und die markanten Felswände des Ötscherbachs. Die offizielle Tour ist rund 8 Kilometer lang, dauert etwa 2:45 Stunden und wird als mittelschwer eingestuft.

Annaberg: Bergpanorama ohne Extremtour

Annaberg in Lower Austria, Europe. Aerial vie to the lovely town in the Mostviertel. © Getty Images/iStockphoto

Eine weitere schöne Option Richtung Mostviertel ist der Herzerlweg in Annaberg. Die rund elf Kilometer lange Panoramarunde führt auf bis zu 1.295 Meter und bietet Ausblicke auf Rax, Schneeberg, Veitsch und die Mostviertler Bergwelt. Die Tour dauert ungefähr vier Stunden und ist als mittelschwer eingestuft. Damit ist sie eine gute Wahl für alle, die einen ganzen Wandertag wollen, aber nicht gleich eine hochalpine Tour starten möchten.

Semmering-Rax-Runde für den kleinen Berg-Boost

Scenic panoramic view from 20 Schilling Blick near the Semmering region in Austria, featuring alpine mountains, forests, and the historic railway landscape. Iconic viewpoint showcasing natural beauty and cultural heritage of the Austrian Alps. © Getty Images

Wer am Wochenende zwar Berge sehen, aber keine vier bis fünf Stunden unterwegs sein möchte, kann am Semmering auch eine kürzere Runde wählen. Die Raxblickrunde ab der Passhöhe ist etwa 6,8 Kilometer lang, dauert rund 1:40 Stunden und führt auf gut 1.000 Meter Seehöhe. Dabei gibt es – Überraschung – einen ziemlich schönen Blick Richtung Rax.

Wichtig für dieses Wochenende:

Gerade bei Rax, Schneeberg und Ötscher sollte man vor der Abfahrt die aktuellen Wegsperren, Wetterbedingungen und die Bedingungen in höheren Lagen checken. Auf alpinen Wegen können Temperatur und Untergrund deutlich anders sein als in Wien.