Herbst-Highlight: Die schönsten Kürbishöfe in und rund um Wien

Ob gemütlicher Bauernhof, perfektes Fotomotiv oder Ausflug mit Wanderung und Wien-Blick: Die Kürbishöfe in und rund um Wien versprechen stimmungsvolle Herbstmomente.

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Der Herbst ist da und die Kürbissaison ist in vollem Gange! Was gibt es Schöneres, als die goldene Jahreszeit bei einem Besuch auf einem der zahlreichen Kürbishöfe rund um Wien zu genießen? Zwischen leuchtend orangen Kürbissen, herbstlichen Farben und liebevoll dekorierten Höfen wartet die perfekte Kulisse für einen gemütlichen Ausflug – und natürlich für das eine oder andere schöne Herbstfoto. Wir zeigen Ihnen die schönsten Kürbishöfe rund um Wien, die Sie heuer unbedingt besuchen sollten.

Kürbishof Franzlbauer (St. Andrä-Wördern)

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Nur knapp 30 Autominuten von Wien entfernt wartet die "urigste Kürbisschau im Wienerwald" auf Sie. Der Franzlbauer in Hintersdorf ist in Niederösterreich längst Kult. Von 5. September bis 31. Oktober 2026 öffnet der Hof täglich seine Pforten und präsentiert sagenhafte 400 verschiedene Speise-, Zier- und Schnitzkürbisse. Neben den endlos scheinenden Kürbisreihen gibt es hier Kürbisschmankerl, herbstliche Getränkespezialitäten und für die Kids sogar Heuhüpfen im Stadl und Halloween-Kürbisschnitzen.

Kürbisranch Klingenbrunner (Asperhofen)

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Sie suchen nach der perfekten Kulisse für Ihren herbstlichen Social-Media-Feed? Dann sind Sie auf der Kürbisranch Klingenbrunner genau richtig. Diese kleine Ranch hat sich in den letzten Jahren zum absoluten Liebling für junge Besucher und Influencer gemausert. Zwischen rund 180 verschiedenen Sorten von Zier- und Speisekürbissen finden Sie auch liebevoll handbemalte Exemplare. Im Hofladen warten zudem hausgemachtes Pesto, frisches Kernöl und viele weitere Erzeugnisse, die das Feinschmecker-Herz höherschlagen lassen. Geöffnet ist von Ende August bis Ende Oktober täglich von 9:00 -19:00 Uhr.

Wurzers Erlebnis-Kürbishof (Bodensdorf bei Wieselburg)

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Etwas weiter draußen, aber jeden gefahrenen Kilometer wert: Der Erlebnis-Kürbishof der Familie Wurzer. Wer diesen Hof betritt, taucht in ein farbenprächtiges Meer aus Kürbissen ein. Hier erwartet Sie die größte Kürbisausstellung in ganz Niederösterreich. Mit unheimlich viel Liebe zum Detail werden aus über 100 Sorten fantastische Skulpturen und Fotomotive gezaubert. Außerdem gibt es ein Bauernhofcafé und im hauseigenen Hofladen vielfach Spezialitäten, von Likören und Bränden bis hin zum klassischen Kürbiskernöl.

Kürbishof Wunderlich (Stockerau)

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Der Hof Wunderlich, der im Frühsommer Wiens Erdbeer-Fans anlockt, verwandelt sich im Herbst in ein wahres Kürbis-Wunderland. Sehr nah an der Wiener Stadtgrenze gelegen, bietet dieser Hof alles, was man für einen spontanen Sonntagsausflug mit der ganzen Familie braucht. Hier können Sie sich ganz entspannt durch die riesige Auswahl wühlen und sich die schönsten Exemplare direkt in den Kofferraum laden. Geöffnet ist von 11. September bis 1. November, jeweils von 9:00-18:00 Uhr.

Kürbisfest Am Himmel (Wien, 19. Bezirk)

Wer die Stadtgrenze gar nicht erst verlassen möchte, muss auf herrlichen Herbstzauber nicht verzichten. Das legendäre Kürbisfest Am Himmel ist seit über 20 Jahren ein absoluter Fixpunkt im Wiener Herbstkalender. Vom 24. bis 26. Oktober 2026 (Nationalfeiertagswochenende) verwandelt sich die Wiese hoch über den Dächern von Wien in ein orangenes Paradies. Sie können sich auf eine unglaubliche Aussicht auf die Stadt, über 200 Kürbissorten aus der Steiermark, eine eigene "Kürbisgourmetstraße" und Drachensteigen für die Kleinen (und Junggebliebenen) freuen.