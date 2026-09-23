Ein Überblick
Welcher Kürbis passt zu welchem Gericht?
Kaum wird es draußen kühler, landet Kürbis wieder auf unseren Tellern. Ob Suppe, Pasta, Ofengemüse oder Dessert, die Auswahl an Sorten ist groß. Doch welcher Kürbis eignet sich eigentlich wofür? Denn Geschmack, Konsistenz und Süße unterscheiden sich deutlich.
Hokkaido: Der unkomplizierte Allrounder
Der Hokkaido gehört zu den beliebtesten Kürbissorten und das aus gutem Grund. Seine Schale wird beim Kochen weich und kann einfach mitgegessen werden. Das spart Zeit beim Schnippeln. Sein leicht nussiger, eher kräftiger Geschmack passt besonders gut zu:
- Kürbissuppe
- Curry
- Risotto
- Ofengemüse
- Pasta
- Kürbispüree
Butternut: Perfekt für cremige Gerichte
Der Name verrät bereits einiges: Butternut-Kürbis hat ein mildes, leicht buttrig-nussiges Aroma und ein besonders cremiges Fruchtfleisch. Er eignet sich hervorragend für:
- Püree
- Cremesuppen
- Pasta-Saucen
- Risotto
- Ofenkürbis
- Kürbiskuchen
Gut zu wissen: Seine Schale ist essbar, wird aber deutlich weniger weich als die des Hokkaido. Wer eine besonders cremige Konsistenz möchte, schält ihn daher besser.
Muskatkürbis: Für Suppen und Schmorgerichte
Der große Muskatkürbis überzeugt mit intensivem Aroma und einer leichten Süße. Sein Fruchtfleisch ist fest und saftig. Besonders gut macht er sich in:
- Suppen
- Eintöpfen
- Currys
- Schmorgerichten
- Ofengerichten
Spaghettikürbis: Wenn Pasta auf dem Speiseplan steht
Der Spaghettikürbis ist der kleine Trickser unter den Kürbissen: Nach dem Garen zerfällt sein Fruchtfleisch in lange Fasern, die tatsächlich ein bisschen an Spaghetti erinnern. Deshalb eignet er sich besonders für:
- Kürbis-"Spaghetti"
- Low-Carb-Gerichte
- Aufläufe
- Gemüsepfannen
- als Beilage
Sweet Dumpling: Für den Ofen
Der kleine Sweet Dumpling ist nicht nur optisch ein Hingucker. Sein Fruchtfleisch schmeckt süßlich und erinnert leicht an Maronen. Ideal für:
- gefüllten Kürbis
- Ofengerichte
- Beilagen
- Kürbisspalten
- Salate
Durch seine kompakte Größe eignet er sich auch hervorragend als gefüllter Mini-Kürbis, etwa mit Couscous, Feta oder Linsen.
Für Kuchen & Desserts: Butternut oder Hokkaido
Kürbis kann nämlich noch viel mehr als Suppe. Für Kuchen, Muffins oder Pumpkin Pie eignen sich vor allem Sorten mit süßem und cremigem Fruchtfleisch. Hier sind Butternut und Hokkaido eine gute Wahl. Das Fruchtfleisch lässt sich zu Püree verarbeiten und anschließend in Teig oder Füllungen einarbeiten.
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