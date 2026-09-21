Lecker & Schnell
3 außergewöhnliche Kürbis-Rezepte für den Airfryer
Der Herbst ist offiziell Kürbis-Saison und damit höchste Zeit, das Gemüse nicht immer nur zur Suppe zu verarbeiten. Besonders praktisch: Im Airfryer lässt sich Kürbis mit wenig Aufwand rösten, karamellisieren oder knusprig backen. Wer also noch Inspiration für den nächsten Herbst-Snack sucht, sollte diese drei Varianten ausprobieren.
1. Knusprige Kürbis-Pommes mit Parmesan
Zutaten für 2 Personen:
- 500 g Hokkaido-Kürbis
- 1 EL Olivenöl
- 2 EL Parmesan, gerieben
- 1 TL Paprikapulver
- ½ TL Knoblauchpulver
- Salz und Pfeffer
- optional: etwas Rosmarin
So geht's:
- Den Hokkaido entkernen und in möglichst gleichmäßige, etwa fingerdicke Streifen schneiden. Die Schale kann beim Hokkaido dranbleiben.
- Kürbis mit Olivenöl, Parmesan und Gewürzen vermischen und anschließend möglichst locker in den Airfryer geben.
- Bei 180 °C etwa 12 bis 15 Minuten backen. Nach der Hälfte der Zeit den Korb einmal kräftig durchschütteln.
- Das Ergebnis: außen knusprig, innen weich und durch den Parmesan schön würzig. Dazu passt ein Joghurt-Kräuter-Dip oder – für die vegane Variante – ein Dip auf pflanzlicher Joghurtbasis.
2. Kürbis-Mozzarella-Bites mit Honig und Chili
Zutaten:
- 300 g Hokkaido-Kürbis
- 1 Kugel Mozzarella
- 1 EL Honig
- Chiliflocken
- Salz
- Pfeffer
- etwas Olivenöl
- optional: frischer Thymian
So geht's:
- Kürbis in kleine Würfel schneiden und mit etwas Olivenöl, Salz und Pfeffer vermengen. Im Airfryer bei 190 °C etwa 8 Minuten vorgaren.
- Anschließend Mozzarella in kleine Stücke zupfen und auf den Kürbis geben. Noch einmal für etwa 3 bis 4 Minuten in den Airfryer geben, bis der Käse leicht geschmolzen ist.
- Zum Schluss mit Honig und Chiliflocken beträufeln und mit Thymian bestreuen.
- Das Zusammenspiel aus süßem Kürbis, cremigem Mozzarella und scharfem Chili klingt zunächst ein bisschen wild – funktioniert aber erstaunlich gut.
3. Kürbis-Tacos aus dem Airfryer
Zutaten für 2 Personen:
- 400 g Hokkaido-Kürbis
- 6 kleine Tortillas
- 1 EL Olivenöl
- 1 TL Kreuzkümmel
- 1 TL geräuchertes Paprikapulver
- ½ TL Chili
- Salz und Pfeffer
- 1 Avocado
- 1 Limette
- 50 g Feta
- frischer Koriander oder Petersilie
So geht's:
- Kürbis in kleine Würfel schneiden und mit Öl und den Gewürzen vermischen. Im Airfryer bei 190 °C etwa 12 bis 15 Minuten rösten, bis die Stücke weich und an den Kanten schön knusprig sind.
- Währenddessen die Avocado zerdrücken und mit Limettensaft, Salz und Pfeffer abschmecken.
- Die Tortillas kurz im Airfryer erwärmen, anschließend mit Avocado-Creme und Kürbis füllen. Zum Schluss Feta darüberbröseln und mit Koriander oder Petersilie toppen.
- Wer es gerne scharf mag, gibt noch Jalapeños oder eine scharfe Salsa dazu.
- Das Ergebnis: knuspriger Kürbis trifft auf cremige Avocado, salzigen Feta und frische Limette und plötzlich ist Kürbis ziemlich weit weg von klassischer Hausmannskost.
Ob als knusprige Pommes, cheesy Snack oder Taco-Füllung: Der Airfryer macht aus Kürbis schnell ein unkompliziertes Herbstgericht.
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