3 außergewöhnliche Kürbis-Rezepte für den Airfryer

Kürbissuppe kann jeder. Wer im Herbst Lust auf etwas Neues hat, sollte das orange Gemüse einmal in den Airfryer werfen. Diese drei Rezepte sind schnell gemacht, überraschend einfach und alles andere als langweilig.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Herbst ist offiziell Kürbis-Saison und damit höchste Zeit, das Gemüse nicht immer nur zur Suppe zu verarbeiten. Besonders praktisch: Im Airfryer lässt sich Kürbis mit wenig Aufwand rösten, karamellisieren oder knusprig backen. Wer also noch Inspiration für den nächsten Herbst-Snack sucht, sollte diese drei Varianten ausprobieren.

1. Knusprige Kürbis-Pommes mit Parmesan

Portion of fried cassava, served with mayonnaise and pepper sauces and ketchup © Getty Images

Zutaten für 2 Personen:

500 g Hokkaido-Kürbis

1 EL Olivenöl

2 EL Parmesan, gerieben

1 TL Paprikapulver

½ TL Knoblauchpulver

Salz und Pfeffer

optional: etwas Rosmarin

So geht's:

Den Hokkaido entkernen und in möglichst gleichmäßige, etwa fingerdicke Streifen schneiden. Die Schale kann beim Hokkaido dranbleiben. Kürbis mit Olivenöl, Parmesan und Gewürzen vermischen und anschließend möglichst locker in den Airfryer geben. Bei 180 °C etwa 12 bis 15 Minuten backen. Nach der Hälfte der Zeit den Korb einmal kräftig durchschütteln. Das Ergebnis: außen knusprig, innen weich und durch den Parmesan schön würzig. Dazu passt ein Joghurt-Kräuter-Dip oder – für die vegane Variante – ein Dip auf pflanzlicher Joghurtbasis.

2. Kürbis-Mozzarella-Bites mit Honig und Chili

Kürbis Bites © Getty Images/Westend61

Zutaten:

300 g Hokkaido-Kürbis

1 Kugel Mozzarella

1 EL Honig

Chiliflocken

Salz

Pfeffer

etwas Olivenöl

optional: frischer Thymian

So geht's:

Kürbis in kleine Würfel schneiden und mit etwas Olivenöl, Salz und Pfeffer vermengen. Im Airfryer bei 190 °C etwa 8 Minuten vorgaren. Anschließend Mozzarella in kleine Stücke zupfen und auf den Kürbis geben. Noch einmal für etwa 3 bis 4 Minuten in den Airfryer geben, bis der Käse leicht geschmolzen ist. Zum Schluss mit Honig und Chiliflocken beträufeln und mit Thymian bestreuen. Das Zusammenspiel aus süßem Kürbis, cremigem Mozzarella und scharfem Chili klingt zunächst ein bisschen wild – funktioniert aber erstaunlich gut.

3. Kürbis-Tacos aus dem Airfryer

Mexican pork tacos with vegetables. Homemade Spicy Tacos © Getty Images/iStockphoto

Zutaten für 2 Personen:

400 g Hokkaido-Kürbis

6 kleine Tortillas

1 EL Olivenöl

1 TL Kreuzkümmel

1 TL geräuchertes Paprikapulver

½ TL Chili

Salz und Pfeffer

1 Avocado

1 Limette

50 g Feta

frischer Koriander oder Petersilie

So geht's:

Kürbis in kleine Würfel schneiden und mit Öl und den Gewürzen vermischen. Im Airfryer bei 190 °C etwa 12 bis 15 Minuten rösten, bis die Stücke weich und an den Kanten schön knusprig sind. Währenddessen die Avocado zerdrücken und mit Limettensaft, Salz und Pfeffer abschmecken. Die Tortillas kurz im Airfryer erwärmen, anschließend mit Avocado-Creme und Kürbis füllen. Zum Schluss Feta darüberbröseln und mit Koriander oder Petersilie toppen. Wer es gerne scharf mag, gibt noch Jalapeños oder eine scharfe Salsa dazu. Das Ergebnis: knuspriger Kürbis trifft auf cremige Avocado, salzigen Feta und frische Limette und plötzlich ist Kürbis ziemlich weit weg von klassischer Hausmannskost.

Ob als knusprige Pommes, cheesy Snack oder Taco-Füllung: Der Airfryer macht aus Kürbis schnell ein unkompliziertes Herbstgericht.