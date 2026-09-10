So gelingt die weltbeste Tomatensauce mit nur drei Zutaten

Eine perfekte Pastasauce muss keineswegs kompliziert sein oder stundenlange Arbeit in der Küche erfordern. Mit einem legendären Rezept der Spitzenköchin Marcella Hazan zaubern Sie aus nur drei einfachen Zutaten ein kulinarisches Meisterwerk.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Eine aromatische, selbstgemachte Tomatensauce lässt sich mit erstaunlich geringem Aufwand und ganz ohne künstliche Zusätze zubereiten. Ein Rezept, das derzeit im Netz wieder für Furore sorgt, beweist eindrucksvoll, dass erstklassiger Geschmack keine endlosen Zutatenlisten benötigt. Dahinter steckt ein weltberühmter Klassiker der italienisch-amerikanischen Küche, der Generationen von Genießern begeistert.

Das Geheimnis dieser legendären Sauce liegt in ihrer absoluten Schlichtheit, die von der bekannten Kochbuchautorin Marcella Hazan perfektioniert wurde. Anstatt stundenlang Gemüse zu schneiden oder Zwiebeln und Knoblauch anzubraten, werden hier alle Komponenten einfach gemeinsam in einen Topf gegeben. Das Ergebnis ist eine samtige, unglaublich vollmundige Sauce, die selbst anspruchsvolle Gaumen restlos überzeugt.

Die drei magischen Zutaten für den Erfolg

Das Besondere an diesem Rezept ist, dass man die meisten Zutaten ohnehin fast immer im Vorratsschrank oder Kühlschrank parat hat. Für die Zubereitung der weltbesten Tomatensauce benötigen Sie lediglich die folgenden Komponenten:

Eine große Dose ganze geschälte Tomaten (hochwertige Qualität, am besten San-Marzano-Tomaten)

Fünf Esslöffel Butter (hochwertige Süßrahm- oder Sauerrahmbutter)

Eine mittelgroße Zwiebel (geschält und lediglich halbiert)

Etwas Salz nach persönlichem Geschmack

Diese minimalistische Liste mag im ersten Moment überraschen, da klassische Rezepte oft auf Olivenöl, Knoblauch, Oregano oder Basilikum setzen. Marcella Hazan bewies jedoch, dass der Verzicht auf diese störenden Aromen den Eigengeschmack der Paradeiser erst so richtig zur Geltung bringt.

© Getty Images

Schritt für Schritt zum perfekten Pastaglück

Die Zubereitung ist so unkompliziert, dass sie selbst Kochanfängern auf Anhieb gelingt. Im ersten Schritt geben Sie die geschälten Tomaten mitsamt ihrem Saft in einen ausreichend großen Topf. Danach fügen Sie die Butter sowie die geschälte und sauber halbierte Zwiebel im Ganzen hinzu. Nun wird die gesamte Mischung mit einer Prise Salz gewürzt und auf dem Herd zum Kochen gebracht.

Sobald die Sauce aufwallt, reduzieren Sie die Hitze deutlich. Die Sauce sollte fortan nur noch ganz langsam und ohne Deckel vor sich hin köcheln. Während dieses rund 45 Minuten dauernden Prozesses sollten Sie gelegentlich umrühren und größere Tomatenstücke einfach sanft mit einem Kochlöffel am Topfrand zerdrücken.

Die eigentliche Magie geschieht während des langsamen Köchelns auf dem Herd. Nach etwa 45 Minuten ist die Sauce perfekt eingedickt, was Sie leicht daran erkennen, dass sich das Fett der Butter sichtbar von den Tomaten trennt und an der Oberfläche schimmert. Nun kommt der entscheidende Schritt: Die Zwiebelhälften werden komplett aus dem Topf genommen.

Die Zwiebel hat in dieser Zeit ihr mildes, süßliches Aroma vollständig an die Sauce abgegeben, ohne dass feine Zwiebelstücke die cremige Konsistenz stören. Die Butter wiederum nimmt den Tomaten die Säure und verleiht der Sauce eine unvergleichlich cremige, samtige Textur.

© Getty Images/iStockphoto

Die passenden Teigwaren für den Genuss

Die fertige Sauce ist äußerst vielseitig einsetzbar und harmoniert mit den unterschiedlichsten Nudelsorten. Traditionell passt sie hervorragend zu klassischen Spaghetti, aber auch Penne oder Rigatoni nehmen die sämige Sauce perfekt auf.

Um das kulinarische Erlebnis perfekt abzurunden, empfiehlt es sich, die fertig angerichtete Pasta vor dem Servieren mit etwas frisch geriebenem Parmesan oder Grana Padano zu bestreuen. So entsteht blitzschnell ein echtes Festmahl, das beweist, dass beim Kochen weniger oft tatsächlich viel mehr ist.