Palatschinken-Champion: Österreich sucht den Schupf-Staatsmeister

Das große Schupfen geht in die nächste Runde: Gesucht wird der neue Staatsmeister im Palatschinken-Schupfen 2026. Wer die Nachfolge der amtierenden Titelträger antreten möchte, kann ab sofort sein Video einreichen.

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Hinter jeder perfekten, goldgelb gebackenen Palatschinke steckt eine Kunst, die weit über das bloße Rezept hinausgeht. Das Schupfen – also das Wenden des Teiges in der Luft ohne jegliche Hilfsmittel – ist die ultimative Disziplin der österreichischen Küche. Wer diese Technik beherrscht, bringt nicht nur Kinderaugen zum Leuchten, sondern kann sich jetzt sogar zum offiziellen Staatsmeister krönen lassen. Die 2. Fini’s Feinstes Palatschinkenschupf-Staatsmeisterschaft steht vor der Tür und sucht nach neuen, unentdeckten Talenten an der Pfanne.

Doch wie schafft man es von der heimischen Küche auf die große Live-Bühne? Um diese Frage zu beantworten, lohnt sich ein Blick auf diejenigen, die es bereits ganz nach oben geschafft haben. Ihr Erfolg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von Rhythmus, Gefühl und der richtigen Pfannentechnik.

© Alexander Zillbauer

Triumph der Himberger Freunde

Im letzten Jahr sorgten zwei junge Männer für die ganz große Überraschung des Turniers. Die "Himberger Palatschinkenfreunde" David Hamp und Gabriel Marteau traten als Außenseiter gegen eine riesige Konkurrenz an. Neben ambitionierten Einzelkämpfern und bekannten Food-Bloggern waren sogar ganze Schulklassen am Start, die gemeinsam um den begehrten Titel ritterten.

Am Ende holten sich David und Gabriel mit einer fehlerfreien Performance und einer gehörigen Portion Schmäh den ersten Platz. Nach ihrem Sieg starteten die beiden eine "Palatschinken-Tour" durch ganz Österreich, bei der sie an zahlreichen Stopps ihre Künste demonstrierten und die Massen begeisterten. Heuer kehren die beiden zurück – nicht nur, um ihren Titel zu verteidigen, sondern auch, um ihr wertvolles Wissen an die nächste Generation von Schupfern weiterzugeben.

© Alexander Zillbauer

Fahrplan für die perfekte Bewerbung

Der Weg zum Titel führt auch heuer wieder über eine digitale Bewerbung, die bis zum 27. September 2026 eingereicht werden muss. Die Teilnahme ist bewusst unkompliziert gehalten, damit jeder die gleichen Chancen hat.

Es stehen zwei bequeme Wege für die Einreichung zur Verfügung. Entweder ein Video direkt auf der offiziellen Website von Fini's Feinstes hochladen, oder auf Social Media mit dem Hashtag #Schupf-Staatsmeisterschaft @FinisFeinstes veröffentlichen und den Link auf der Website eintragen.

Das Punktesystem der Experten

Wer bei der Jury voll punkten will, sollte die drei Bewertungskriterien genau kennen. Insgesamt vergibt die Fachjury bis zu 100 Punkte, die sich wie folgt zusammensetzen:

Schupftechnik & Höhe (bis zu 40 Punkte): Die Jury achtet penibel auf die Eleganz der Flugbahn. Ein gleichmäßiger Schwung aus dem Handgelenk ist viel wichtiger als rohe Gewalt. Wer zu hoch schupft, riskiert, dass die Palatschinke an der Decke landet oder zerreißt. Elegant und kontrolliert lautet hier das Meister-Mantra. Kontrolle & Landung (bis zu 30 Punkte): Die Landung entscheidet über Sieg oder Niederlage. Die Palatschinke muss sanft und flach wieder in der Pfanne landen. Die Vorjahressieger haben dazu einen heißen Tipp: Die Pfanne beim Auffangen leicht schräg geneigt halten. So gleitet der Teigfladen optimal hinein und bleibt nicht am Rand kleben. Kreativität & Stil (bis zu 30 Punkte): Hier kann man der Persönlichkeit freien Lauf lassen. Ein kleiner Trick mit der Pfanne, ein Augenzwinkern in die Kamera oder eine kreative Einlage machen den Auftritt einzigartig.

© Alexander Zillbauer

Das große Finale

Nach dem Ende der Einreichfrist am 27. September wählt die Jury die fünf besten Schupf-Talente des Landes aus. Für diese Top-5 geht die Reise am 15. Oktober erst richtig los: Sie treten live im Gusto Foodstudio gegeneinander an.

Im packenden Modus "Best-of-3-Schupfer" müssen die Finalisten unter Beweis stellen, dass sie auch unter dem Druck der Scheinwerfer und vor den Augen des Publikums eine ruhige Hand behalten. Wer am Ende die Nerven behält, darf den Titel "Österreichs Staatsmeister oder Staatsmeisterin im Palatschinken-Schupfen 2026" mit nach Hause nehmen.