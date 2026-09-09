Kulinarik-Events in Wien: Die besten Genuss-Tipps fürs Wochenende

Das Wochenende vom 11. bis 13. September 2026 steckt voller kulinarischer Highlights. Hier kommen die besten Inspirationen zum Schlemmen, Staunen und Spazieren.

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Ein genussreiches Wochenende steht bevor: In und rund um Wien wartet eine bunte Auswahl an Veranstaltungen und kulinarischen Erlebnissen. Ob Sie Haubenküche lieben, österreichische Bauern-Schmankerl entdecken möchten, leidenschaftlicher Kaffeefan sind oder bei einem guten Glas Wein durch die Natur flanieren wollen: Dieses Wochenende hat für jeden Geschmack etwas zu bieten.

Gault&Millau Genussmesse

Die Crème de la Crème der österreichischen Spitzengastronomie versammelt sich zum dritten Mal in der Ottakringer Brauerei. Sage und schreibe 110 Haubenköchinnen und -köche zaubern hier für Sie ein kulinarisches Highlight. Ergänzt wird das Ganze durch rund 100 Spitzen-Weingüter und diverse Genuss-Aussteller, die Sie verwöhnen. Um Hauben-Kreationen aus ganz Österreich zu probieren, ohne die Stadt zu verlassen, ist dieses Wochenende Ihre beste Chance. (Tipp: Sichert euch vorab Tickets)



Wann: 12. und 13. September 2026, 12:00 bis 18:00 Uhr

Wo: Ottakringer Brauerei

ernte.dank.festival

Für zwei Tage verwandelt sich der Heldenplatz in den vermutlich größten Bauernhof des Landes. Erleben Sie österreichische Tradition , lauschen Sie den Blasmusikkapellen und kosten Sie sich durch heimische Spezialitäten aus dem "BIO-Dorf" oder dem eigens aufgebauten Weinviertler Winzerdorf. Neben regionalem Käse, Wein, Obst und Wild-Spezialitäten gibt es hier auch Traktoren zum Bestaunen und spannende Erlebnisstationen, hier dürfen Sie sogar das Melken an Kuh-Attrappen selbst ausprobieren. Der Eintritt für dieses Familien-Highlight ist komplett frei.



Wann: 12. und 13. September 2026

Wo: Wiener Heldenplatz

. © Getty Images

Vienna Coffee Festival

Sie brauchen nach dem vielen Essen einen guten Wachmacher? Das Vienna Coffee Festival in der Marx Halle preist sich als coolstes Kaffee-Event der Welt an und ist ein absolutes Muss für alle Kaffee-Liebhaber. Hier dreht sich alles um perfekten Espresso, Latte Art, Filterkaffee, Cold Brew und Signature Drinks. Ein Highlight in diesem Jahr: Jack Simpson, der amtierende World Barista Champion, ist als Stargast aus Australien angereist. Neben interaktiven Workshops sorgen Streetfood-Stände und DJ-Beats für die perfekte Mischung aus Kaffee, Genuss und guter Stimmung.



Wann: 11. bis 13. September 2026

Wo: Marx Halle

Genussmeile Wienerwald

Für jene, die Bewegung an der frischen Luft mit Genuss verbinden möchten, ist die Genussmeile vor den Toren Wiens genau das Richtige. Entlang des 15 Kilometer langen Wanderwegs im Wienerwald haben rund 90 Winzer und Genussbetriebe ihre Pop-up-Stände direkt in den Weinbergen aufgebaut. Hier können Sie gemütlich wandern, den ersten Sturm, Most und Wein verkosten und regionale Heurigen-Schmankerl mit herrlichem Ausblick genießen. Auch hier herrscht freier Eintritt.



Wann: 12. und 13. September 2026

Wo: 1. Wiener Wasserleitungswanderweg (zwischen Mödling und Bad Vöslau)

Ottakringer Kirtag

In Alt-Ottakring (rund um die Pfarrkirche und die Ottakringer Straße) wird es dieses Wochenende traditionell zünftig. Auf dem urigen Volksfest trifft frisch gezapftes Bier auf köstliche Käsekrainer, Grillhendl, Fahrgeschäfte und Livebands (wie z.B. Wiener Wahnsinn).



Wann: 11. bis 13. September 2026

Wo: Ottakringer Str. 222, 1160 Wien

Reindorfgassenfest

Im 15. Bezirk steigt eines der buntesten und lebendigsten Straßenfeste Wiens. Zahlreiche Marktstände, vielseitige Kulinarik, Flohmarkt-Atmosphäre und über 25 Liveacts auf drei Bühnen bringen richtig coolen Schwung in die Vorstadt



Wann: 11. und 12. September 2026

Wo: Reindorfgasse, 1150, Wien