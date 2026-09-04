Palazzo: Kulinarik trifft auf große Varietékunst

Alles neu. Wenn sich ab 3. November im Wiener Prater wieder die Türen des Spiegelpalasts öffnen, startet der Toni Mörwald PALAZZO in seine 22. Spielzeit mit neuem Menü und neuen Show-Acts.

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Im Mittelpunkt steht dabei einmal mehr das Zusammenspiel von erstklassiger Kulinarik und großer Unterhaltung. Die Gäste erwartet bis 21. März 2027 die neue Show "Nachtschwärmer" und ein neues Vier-Gang-Menü, unverkennbar die Handschrift von Sterne- und 4-Haubenkoch Grand Chef Toni Mörwald trägt.

Confierter Seesaibling © PALAZZO Produktionen GmbH

Von der Burrata bis zum Schulterscherzl

Vorhang auf. Die neue Menüfolge verbindet klassische Produkte mit mediterranen Akzenten und österreichischer Genusskultur. Den Auftakt macht eine Paradeiser-Schalotten-Tarte Tatin mit Burrata. Frische Akzente setzt dazu ein Zitronen-Basilikum-Sorbet, das Süße, Säure und Cremigkeit miteinander verbindet. Als zweiter Gang folgt confiertes Filet vom Seesaibling auf Fregola Sarda. Gelbe Paprika, Kapern und Anchovis bringen dabei Würze und mediterrane Aromen auf den Teller. Der Hauptgang setzt auf kräftige, bodenständige Küche: Geschmortes Schulterscherzl wird mit weißen Bohnen, Debreziner, grünem Gemüse und Mais serviert. Den süßen Abschluss bildet ein Powidltascherl mit Zwetschkenröster und cremigem Nougateis. Damit schlägt das Menü auch kulinarisch die Brücke zwischen österreichischer Tradition und einer zeitgemäßen Inszenierung.

Spektakel zwischen den Gängen

Herzhaftes zum Hauptgang: Schulterscherzl. © PALAZZO Produktionen GmbH

Die neue Show entführt das Publikum in eine schillernde Welt zwischen stilvoller Bar-Atmosphäre und großer Varietékunst. Exzentrische Charaktere treffen auf beeindruckende Stimmen, charmantes Chaos auf berührende Momente. Mal humorvoll, mal überraschend, mal voller Emotionen – eine Inszenierung, die mit ihrer Energie, ihrem Witz und ihrer Nähe begeistert und das Leben in all seinen Facetten feiert. Es sind diese überraschenden Begegnungen, die spontanen Lacher, die Gänsehautmomente und die stille Freude zwischen zwei großen Szenen, die PALAZZO so unverwechselbar machen.Während Gang für Gang serviert wird, dürfen sich die Gäste auf Akrobatik am Chinesischen Mast, Luftkunst, Equilibristik, Beatboxing und Jonglage freuen.

PALAZZO Spiegelpalast Prater 121 1020 WieN Tickets: palazzo.org/wien