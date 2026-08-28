Süße Reunion: Haribo & Rittersport bringen gemeinsame Schokolade zurück

Schokolade trifft Fruchtgummi und genau diese ungewöhnliche Kombination kommt jetzt zurück. Haribo und Ritter Sport bringen ihre limitierte Pico-Balla-Tafel erneut in den Handel.

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Erinnern Sie sich an diese ziemlich wilde Süßigkeiten-Kombi? Ritter Sport und Haribo machen wieder gemeinsame Sache. Die beiden deutschen Traditionsmarken holen ihre Pico-Balla-Schokolade zurück, nachdem die limitierte Tafel bei ihrem ersten Auftritt 2025 für ordentlich Aufmerksamkeit und einen schnellen Ausverkauf gesorgt hatte. Und diesmal kommt noch eine zweite Variante dazu: Neben der bisherigen Vollmilchschokolade mit Haribo Pico-Balla soll es die Sonderedition nun auch mit weißer Schokolade geben.

Die wohl ungewöhnlichste Schoko-Kombi

Bei der ursprünglichen Edition treffen zwei sehr unterschiedliche Süßigkeitenwelten aufeinander: cremige Ritter-Sport-Vollmilchschokolade und das kunterbunte Pico-Balla-Fruchtgummi von Haribo. Das Ergebnis ist gleichzeitig knackig und weich, fruchtig und schokoladig, also definitiv nichts für Menschen, die bei Schokolade lieber auf klassische Kombinationen setzen. Pico-Balla selbst ist für seinen Mix aus verschiedenen Farben, Fruchtgummi und Konfekt bekannt.

Schon die erste Limited Edition sorgte 2025 für Diskussionen: Einige waren skeptisch, andere wollten die ungewöhnliche Tafel unbedingt probieren. Laut Haribo war die Nachfrage so groß, dass die ursprünglich auf 100.000 Tafeln begrenzte Produktion bereits wenige Tage nach dem Verkaufsstart beinahe ausverkauft war.

Jetzt kommt sie wieder

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Offenbar war das Interesse also groß genug für ein Comeback. Die 100-Gramm-Tafel der ursprünglichen Vollmilchvariante ist inzwischen wieder im Handel zu finden. Auch aktuelle Händlerlisten führen die Limited Edition weiterhin. Und mit der weißen Variante bekommt die Kooperation gleich einen neuen Twist. Gerade für Fans von weißer Schokolade dürfte die Kombination mit dem bunten Fruchtgummi ziemlich interessant sein.

Warum ausgerechnet Pico-Balla?

Der Anlass für die erste Zusammenarbeit war das 25-jährige Jubiläum von Pico-Balla. Ritter Sport und Haribo wollten dafür zwei absolute Markenklassiker miteinander verbinden – mit einem Produkt, bei dem man schon beim Namen zweimal hinschauen muss. Die beiden Marken haben dafür sogar einen sogenannten Brand-Swap inszeniert: Mitarbeiter:innen von Haribo und Ritter Sport tauchten jeweils in die Welt des anderen Unternehmens ein und begleiteten die Entwicklung der Tafel.Und, schmeckt das überhaupt?

Genau das war schon bei der ersten Edition die große Frage. Die Kombination klingt schließlich ziemlich speziell. Die Reaktionen reichten von "Muss ich unbedingt probieren" bis zu deutlicher Skepsis. Und genau dieser Überraschungseffekt dürfte einen Teil des Erfolgs ausgemacht haben.