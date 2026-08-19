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Schnitzel auf Reisen

Kult-Schnitzel geht nach Deutschland: Figlmüller eröffnet Pop-up

LR
von
Menschen stehen in einer engen Gasse Schlange vor dem Restaurant Figlmüller in Wien.
© Getty Images
Das berühmte Wiener Schnitzel macht einen Ausflug nach Deutschland: Figlmüller bringt seine Wiener Küche erstmals für ein halbes Jahr nach Wolfsburg.
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Wer an Wiener Schnitzel denkt, kommt an Figlmüller kaum vorbei. Das Wiener Traditionsunternehmen, dessen Stammhaus in der Wollzeile seit Generationen für das berühmte Schnitzel steht, wagt nun den Sprung über die Landesgrenze. Ab 21. August 2026 ist Figlmüller für sechs Monate im Restaurant Lagune in der Autostadt Wolfsburg zu Gast. Möglich macht das das Pop-up-Format "Lagune x Friends". Für ein halbes Jahr zieht damit ein Stück Wiener Gastronomie nach Niedersachsen, inklusive Klassikern aus der österreichischen Küche und dem moderneren Streetfood-Konzept "Brioche & Brösel".

Wiener Küche trifft modernes Streetfood

In Wolfsburg steht selbstverständlich das bekannte Figlmüller-Schnitzel im Mittelpunkt. Gleichzeitig möchte das Unternehmen zeigen, dass Wiener Küche auch modern und unkompliziert funktionieren kann. Auf der Karte finden sich unter anderem Kalbsbutterschnitzel, Spinatknödel und eine Backhendl Bowl. Für den süßen Abschluss warten Kaiserschmarrn und Apfelstrudel. Auch bei den Getränken bleibt der Wien-Bezug erhalten, etwa mit einem Figlmüller Negroni oder einem Highball mit Marillenlikör.

Opening mit Figlmüller-Familie

Offiziell eröffnet wird das Pop-up bereits am 20. August ab 18 Uhr. Beim Opening sollen auch Thomas und Hans Figlmüller persönlich vor Ort sein. Geplant sind unter anderem Live-Kochstationen, Drinks und die Möglichkeit, das Wiener Traditionshaus einmal außerhalb Österreichs kennenzulernen. Ab 21. August ist das Pop-up anschließend für sechs Monate geöffnet. Ob die Wolfsburger genauso schnell zu Schnitzel-Fans werden wie die zahlreichen Wien-Besucher, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Fest steht jedenfalls: Das Wiener Schnitzel geht auf Reisen und macht für ein halbes Jahr Station in Wolfsburg.

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