Die besten Restaurants rund um Wien für einen Ausflug

Raus aus der Stadt, rein ins kulinarische Vergnügen: Rund um Wien warten Restaurants, die sich perfekt mit einem Tagesausflug verbinden lassen. Ob direkt am Wasser, mitten in den Weinbergen oder in der Natur.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Manchmal braucht es für einen Kurzurlaub gar keine lange Anreise. Rund um Wien gibt es zahlreiche Lokale, bei denen bereits die Anfahrt Teil des Ausflugs wird. Donauufer, Weinberge, steirische Landschaft oder idyllische Kellergassen sorgen für Tapetenwechsel und auf den Tellern wird regional und saisonal aufgetischt.

Taverne am Sachsengang: Griechenland-Feeling an der Donau

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Ein bisschen Urlaubsfeeling mitten im Wiener Umland? Die Taverne am Sachsengang in Groß-Enzersdorf macht es möglich. Das Restaurant im 22. Bezirk beziehungsweise direkt an der Stadtgrenze versprüht mit seiner maritimen Einrichtung echtes Griechenland-Flair. Bei Schönwetter wird es besonders idyllisch: Dann können Sie direkt am Wasser Platz nehmen und griechische Spezialitäten genießen. Auf der Speisekarte stehen Gerichte vom Grill und aus dem Ofen – perfekt für alle, die bei einem Ausflug nicht auf mediterranes Urlaubsgefühl verzichten möchten.

Steirereck am Pogusch: Kulinarik mitten in der Natur

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Wer für einen Restaurantbesuch gerne etwas weiter fährt, sollte den Pogusch in der Steiermark ansteuern. Hier wird der Restaurantbesuch gleich zum Naturausflug. Die eigene Landwirtschaft bildet das Herzstück des Hauses. Neben Schafen, Ziegen, Schweinen und Hühnern wachsen in Glashäusern und Gärten mehr als 500 verschiedene essbare Pflanzen-, Zitrus- und Streuobstarten. Ein großer Teil davon findet anschließend den Weg auf die Teller. Das Konzept richtet sich stark nach den Jahreszeiten: Je nach Wochentag stehen etwa Produkte aus Garten, Feld und Wald, Fisch aus den Seen des Hochschwab oder Spezialitäten vom steirischen Milchkalb im Mittelpunkt. Wer aus dem Tagesausflug gleich einen Kurzurlaub machen möchte, kann außerdem direkt vor Ort übernachten – etwa in romantischen Baumhäusern, Vogelhäusern oder Kabanen im Glashaus.

Landgasthof Haslauerhof: Essen mit Blick auf die Donau

© Haslauerhof

Wasserblick gibt es nicht nur in Griechenland. Im Landgasthof Haslauerhof in Maria Ellend sitzen Sie direkt an der Donau und können während des Essens beobachten, wie die Schiffe vorbeiziehen. Das Restaurant wird seit rund 25 Jahren von Roland Lukesch und seinem Team geführt. Besonders schön ist die Terrasse, die zu den Highlights des Hauses gehört. Kulinarisch stehen regionale und saisonale Gerichte im Mittelpunkt. Auf der Speisekarte finden sich beispielsweise gebratener Seesaibling mit Petersilienpesto, geschmortes und gebratenes Kaninchen oder Risotto mit Bärlauch aus den Donauauen. Dazu gibt es den Blick über die Donau und ins Marchfeld – eine Kombination, die aus einem Restaurantbesuch schnell einen kleinen Tagesausflug macht.

Franz von Grün: Dinner und Brunch in den Weinbergen

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

In der Kellergasse von Arbesthal versteckt sich mit dem Franz von Grün eine besonders schöne Adresse für alle, die Weinberge und modernes Ambiente verbinden möchten. Die Location im Boho-Stil liegt mitten in den Weingärten und eignet sich sowohl für einen entspannten Sonntagsbrunch als auch für ein Dinner. Beim "Sonntagsfranz" können Gäste selbst entscheiden, was an der Theke aufgeschnitten, aufgeschraubt oder eingeschenkt wird. Zwischendurch kommen kleine Köstlichkeiten direkt an den Tisch. Wer lieber am Abend kommt, kann freitags und samstags regionale Küche mit saisonalen Zutaten genießen.

Das Wolf: Moderne österreichische Küche

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Wer beim Ausflug lieber einen kulinarischen Schwerpunkt setzt, ist bei Das Wolf richtig. Hier wird österreichische Küche modern interpretiert und in saisonal wechselnden Menüs serviert. Je nach Lust und Anlass können Gäste zwischen 4- bis 8-Gang-Menüs, einem vegetarischen Menü oder À-la-carte-Gerichten wählen. Dazu gibt es eine große Auswahl an österreichischen und europäischen Weinen, alternativ auch eine alkoholfreie Getränkebegleitung. Im Sommer stehen außerdem regelmäßig Grillabende auf dem Programm. Der Gastgarten bietet Platz für rund 35 Personen und macht das Lokal auch für einen entspannten Sommerausflug interessant.

Kulinarischer Kurzurlaub statt langer Reise

Ob griechisches Flair am Wasser, regionale Küche mitten in den Weinbergen oder Fine Dining in der Natur: Für einen guten Restaurant-Ausflug müssen Sie Wien nicht unbedingt weit hinter sich lassen. Gerade an warmen Tagen lohnt es sich, den Restaurantbesuch mit einem Spaziergang, einer Radtour oder einem Abstecher in die Umgebung zu verbinden.