× Song Contest: Jetzt ziehen die Schweden davon - JJ hält Platz 2

Tagelang ließ uns JJ mit Top-Wettquoten vom Song Contest Sieg träumen. Doch jetzt setzen sich die Schweden ab. Alles noch kein Malheur, denn abgerechnet wird ja erst in Basel.

Tagelang war es ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Fast im Stundentakt wechselten sich unsere cooler ESC-Held JJ und die finnlandschwedische Comedygruppe KAJ bei den Song-Contest-Wetten an der Spitze ab. JJ ließ uns mit der Pop-Oper „Wasted Love“ sogar schon vom Sieg träumen. Doch jetzt ziehen die Schweden mit dem Ulk-Hit "Bara Bada Bastu" davon. Aktuell halten KAJ bei den Buchmachern mit einer Siegesquote von 25 Prozent. JJ, der schon bei einer Siegeschance von 19 Prozent lag, rutschte heute, Donnerstag auf 15 % ab. Dafür lässt sich mit einem etwaigen Sieg aktuell mehr Wettgewinn machen. Pro Euro Einsatz gibt es nun nicht mehr 3,75 Euro ,so wie am Wochenende, sondern zwischen 4,25 Euro und 5 Euro.

Alles natürlich nur Rechenspiele, die auch JJ nicht den Kopf verdrehen. „Es ist verrückt, dass ich bei den Wetten ganz oben mitmischen kann. Es gibt so viele positive Reaktionen, die mir das Herz aufgehen lassen, doch abgerechnet wird ohnedies erst in Basel,“ zeigt er sich im oe24-Interview realistisch.

Dort kann er ja erst im Finale auf die Schweden treffen. KAJ sind ja am 13. Mai in der ersten Qualirunde am Start. JJ ist der große Favorit für das 2. Semifinale am 15. Mai. Am 17. Mai kommt es dann wohl zum großen Showdown, bei dem JJ bei der Jury-Wertung als großer Favorit gilt. Letztendlich entscheidet aber wohl die Publikumswertung.